19日からセンバツが開幕

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。この試合でWBCは全日程を終えた。野球のビッグイベントが終わり、ネット上では“ロス”の声が上がっていたが、また大きな野球イベントが始まる。

それは選抜高校野球だ。19日に初日を迎え、第1試合では16年ぶり出場の帝京（東京）と昨夏王者の沖縄尚学がいきなり激突する。

沖縄尚学は昨夏を制した原動力となった末吉良丞投手、新垣有絃投手の2枚看板が健在。昨秋の九州大会は準々決勝で神村学園（鹿児島）に敗れたが、九州国際大付（福岡）が明治神宮大会を制したことで、九州の出場枠が1枠増の5になり、切符を手にした。夏春連覇を目指す。

一方の帝京は春夏合わせて過去3度の優勝を誇る。16年ぶり15度目のセンバツとなる同校は、東京大会で4本塁打を放った安藤丈二内野手、大型スラッガー目代龍之介外野手らを擁する。

ネット上の野球ファンからもWBC翌日からセンバツが始まることに、「WBCですっかり忘れてたけど、明日からセンバツ」「野球ファンに暇なし！」「WBCが終わったと思ったら、センバツが始まります」「WBC終わって明日からはセンバツか…」などの声が書き込まれていた。

初日となる19日は午前10時30分からの帝京―沖縄尚学を皮切りに、阿南光（徳島）―中京大中京（愛知）、八戸学院光星（青森）―崇徳（広島）の3試合が行われる。



（THE ANSWER編集部）