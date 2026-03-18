女優・グラビアアイドルの豊田ルナ（23）が、10日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）最新号に登場した。



【写真】実力派女優の“本気”ショット グラマラスに目を奪われる！

豊田は5歳から子役として芸能活動を開始し、NHK大河ドラマへの出演や人気特撮「ウルトラマントリガー」ではヒロインを務めるなど実力派の女優として活動。2019年には「ミスマガジン2019」でグランプリを獲得し、グラビア活動でも人気を得ている。現在はアイドルグループ「AND CaaaLL」のメンバーとしても活動している。



同号でも自慢のグラマラスボディを大胆開放している。自身のX（旧ツイッター）でも「本日発売FLASHにグラビア掲載していただいています！チェックしてね～」と登場をアピールし、ランジェリー姿でのヌーディーなオフショット写真も投稿している。



同号は生見愛瑠が表紙と巻頭グラビアを飾っている。豊田の他にも、麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、内藤沙季、東堂とも、榛名うい、田村愛美鈴がグラビアを披露している。



（よろず～ニュース編集部）