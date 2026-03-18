「超特急」「Ｍ！ＬＫ」「原因は自分にある。」などを擁するスターダストプロモーションの男性アイドル集団「ＥＢｉＤＡＮ」の最年少グループ「Ｌｉｅｎｅｌ」が１８日、都内で初のＥＰ盤「Ｏｓｙａｎ」のリリースイベントを行い、６月３日にユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることをサプライズ発表した。

イベントの終盤、今作のリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を楽曲提供した「氣志團」の綾小路翔がド派手な“デコチャリ”に乗りながら「来ちゃった！」と登場。そこでメジャーデビューが電撃発表された。楽曲名や詳細は後日明らかになるという。

突然飛び込んできたビッグニュースに、メンバーは肩を組んで大喜び。近藤駿太は「支えてきてくれた皆さんに感謝。Ｌｉｅｎｅｌ売れるぞ〜！」と喜びを爆発させた。

６人はイベント後、報道陣の取材に応じ、デビューの喜びに浸った。リーダー・芳賀柊斗は「突然だったので驚きと戸惑いもありましたが、これをきっかけにたくさんのＬｉｅｎ（リアン、ファンネーム）の皆さんや、僕たちのことを知らない方にも（魅力を）広めていけたら」と語った。

結成３年目のＬｉｅｎｅｌは事務所内レーベル「ＳＤＲ」の所属ながら、１月にリリースした「Ｇｏ Ａｒｏｕｎｄ Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ」が１０万枚を売り上げるなど人気上昇中。武田創世が「僕たちの強みは楽曲の幅の広さ」と語るように、王道のキラキラ楽曲からユニークなナンバーまで多ジャンルの楽曲に挑戦できる柔軟性が強み。特攻服姿がトレードマークの「羅武が如く」は１７日付のオリコンデイリーアルバムチャート１位で好スタートを切った。

無限の可能性が広がる６人に、綾小路は「氣志團の後継者です！ 世界に羽ばたいて思いっきりかぶいてもらいたい」と“跡継ぎ”指名。ＭＣを務めた超特急・リョウガは「ＥＢｉＤＡＮでは上下関係なく楽しくやっていますけどユニバーサルミュージックでは上下バッチバチで」と笑わせた。

メジャーデビューの契約書をシンガポールまでデコチャリで取りに行く過酷ミッションを課した。高岡ミロは「契約書を取りに行くからには、日本の文化を広めて帰ってきたい」と前向き。ＥＢｉＤＡＮの勢いをさらに広めることを誓っていた。（宮路 美穂）