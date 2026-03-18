希少なさつまいもを味わえる！ アソンブロッソ！「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」

記事ポイント Makuakeで2026年3月31日まで販売中です。北海道産さつまいもの全国シェアは0.26％です。4袋4,100円、10袋8,000円で送料無料です。 Makuakeで2026年3月31日まで販売中です。北海道産さつまいもの全国シェアは0.26％です。4袋4,100円、10袋8,000円で送料無料です。

2026年3月7日から、北海道・美唄産の紅はるかを使った「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」がMakuakeで販売されています。

全国シェア0.26％という希少な北海道産さつまいもを、冷やして楽しめる大学芋に仕立てた一品です。

アイス感覚でも温めても楽しめるので、いつものおやつにちょっと特別感を足したい人にも向いています。

アソンブロッソ！「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」

販売期間：2026年3月7日〜3月31日販売場所：Makuake商品名：北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)価格：4袋4,100円、10袋8,000円送料：税込み・送料無料早期価格：4袋3,600円、10袋7,000円は完売

アソンブロッソ！は新千歳空港にも店舗を構えるフライドポテト専門店です。

今回の新作は、北海道・美唄で育った紅はるかの甘みを生かしながら、ひんやり食感で楽しめる大学芋として展開されています。

一般的な大学芋とは少し違う、冷凍庫から出してすぐ食べやすい仕立てが魅力です。

使われているのは、全国シェア0.26％という希少な北海道産さつまいもです。

しかも産地は、国が認定する特別豪雪地帯でもある美唄です。

雪国で育った紅はるかを使うことで、北海道らしいストーリーまで一緒に味わえるおやつになっています。

素材の良さを生かした仕立て

この大学芋は、素材本来の旨みを引き出す製法で作られています。

冷やしても食べやすい仕上がりを目指しており、食感の変化まで楽しみたい人におすすめです。

原料は北海道産を主体にし、乳、卵、小麦、人工甘味料を使っていないのもポイントです。

片栗粉やてんさい糖、オホーツクの塩など、素材にこだわったおやつを選びたいときにも手に取りやすい内容です。

内容量や原材料、保存方法などの詳細も公開されているので、購入前にしっかり確認しやすいのもうれしいところです。

家族で分けたい人や、冷凍庫にストックして少しずつ楽しみたい人にも向いています。

Makuakeで選べるセット内容

大学芋4袋：4,100円30名限定3,600円は完売税込み・送料無料

まず試してみたい人には、4袋セットが選びやすい内容です。

早期価格の3,600円は30名限定で完売しており、スタート直後から注目を集めたことがうかがえます。

大学芋10袋：8,000円10名限定7,000円は完売フライドポテトや塩とのセットも用意

しっかり楽しみたい人には10袋セットのほか、フライドポテトやフライドポテトに合う塩を組み合わせたセットも用意されています。

自宅用だけでなく、北海道素材のおいしさをまとめて味わいたい人にもぴったりです。

冷たいままでも温めても楽しめる食べ方

おすすめは、冷やしたままアイス感覚で味わう食べ方です。

その日の気分に合わせて、レンジやトースター、フライパンで温める楽しみ方も選べます。

ひとつの商品で違う食感を試せるので、おやつ時間を少し変えたい日にもちょうどよさそうです。

美唄を届けたい二人の挑戦

この商品をプロデュースする齋藤誠輔さんは、全国にキッチンカー9台を展開するアソンブロッソ！の代表です。

小学校教員から転身し、ニュージーランドで出会ったポテトをきっかけに、食の道へ進んだ経歴を持っています。

コロナ禍に深夜のコンビニで働きながら事業を続けた時期もあり、それでも次の挑戦として美唄産さつまいもに取り組んでいます。

一緒に手がける荒井翔悟さんは、美唄でさつまいも栽培に挑戦してきた生産者です。

2017年から栽培を始め、1トンの種芋を失った年がありながらも、試行錯誤を重ねてきました。

美味しいものを多くの人に食べてもらいたいという思いが、この希少な北海道産さつまいもを支えています。

北海道らしい素材感のあるおやつを試したい人におすすめです。

冷たいままでも温めても楽しめるので、気分や時間帯に合わせて食べ方を変えられます。

Makuakeでは2026年3月31日まで販売されているので、気になる人は期間内にチェックしてみてください。

アソンブロッソ！「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「北海道産さつま芋冷やしキャラメリゼ(大学芋)」はいつまで買えますか？

2026年3月7日から3月31日まで、Makuakeで販売されています。

Q. 価格はいくらですか？

大学芋4袋は4,100円、10袋は8,000円で、いずれも税込み・送料無料です。

Q. どんな食べ方がおすすめですか？

冷やしたままアイス感覚で食べる方法がおすすめで、レンジやトースター、フライパンで温めても楽しめます。

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