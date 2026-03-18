Lienel、メジャーデビュー決定「Lienel売れるぞ！」 綾小路翔がサプライズ発表＆エールも
6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が18日、都内で1st EP『Osyan』リリースイベントを開催。6月3日にユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることを発表した。
【集合ショット】メジャーデビュー決定！素敵な笑顔をみせるLienel＆綾小路翔ら
イベントでは、先輩である超特急・リョウガがMCを務めたほか、新曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を提供した綾小路翔がサプライズゲストとして登場。デコチャリで登場した綾小路は「僕が言っていいのかな」とこぼしつつ、「Lienelがメジャーデビューします！」と発表した。
客席から歓声が上がるなか、メンバーは、リョウガ、綾小路と肩を組み合い、大喜び。 近藤駿太は「ここまで支えてくれたLien（ファンネーム）のおかげです。ありがとうございます」と感謝し、「これをきっかけにLienel売れるぞ！」と拳を突き上げた。
綾小路は「メジャーなめんなよ？」と笑顔で呼びかけ、「もっともっとたくさんの人に魅力を振りまいてもらいたいなと。自信をもって、今までどおり、今まで以上にやらかしちゃってください！」とエールを送った。
さらに、ユニバーサルミュージックとのメジャー締結のための契約書をメンバーがシンガポールに取りに行くというミッションも発表。Lienelらしく笑いあふれるデビュー発表となった。
イベントでは、スペシャルメドレー「We are Lienel!!!!!!」「親指★Evolution！」「純情シンドローム」、「Mirror」、「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を披露。「羅武が如く〜恋の風林火山〜」は、綾小路翔の提供曲であり、今回が初パフォーマンスとなった。
Lienelは、2023年4月29日結成。EBiDAN史上最大規模のオーディション『EBiDAN AUDITION』を経て誕生した。大人びた恋愛曲からパーティーソングまで、ジャンルにとらわれず、EBiDANの先輩が築いてきた多様なジャンルを網羅している。
【集合ショット】メジャーデビュー決定！素敵な笑顔をみせるLienel＆綾小路翔ら
イベントでは、先輩である超特急・リョウガがMCを務めたほか、新曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を提供した綾小路翔がサプライズゲストとして登場。デコチャリで登場した綾小路は「僕が言っていいのかな」とこぼしつつ、「Lienelがメジャーデビューします！」と発表した。
綾小路は「メジャーなめんなよ？」と笑顔で呼びかけ、「もっともっとたくさんの人に魅力を振りまいてもらいたいなと。自信をもって、今までどおり、今まで以上にやらかしちゃってください！」とエールを送った。
さらに、ユニバーサルミュージックとのメジャー締結のための契約書をメンバーがシンガポールに取りに行くというミッションも発表。Lienelらしく笑いあふれるデビュー発表となった。
イベントでは、スペシャルメドレー「We are Lienel!!!!!!」「親指★Evolution！」「純情シンドローム」、「Mirror」、「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を披露。「羅武が如く〜恋の風林火山〜」は、綾小路翔の提供曲であり、今回が初パフォーマンスとなった。
Lienelは、2023年4月29日結成。EBiDAN史上最大規模のオーディション『EBiDAN AUDITION』を経て誕生した。大人びた恋愛曲からパーティーソングまで、ジャンルにとらわれず、EBiDANの先輩が築いてきた多様なジャンルを網羅している。