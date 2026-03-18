メジャーデビューが決定したLienel（左から）高岡ミロ、近藤駿太、武田創世、森田璃空、高桑真之、芳賀柊斗 （C）ORICON NewS inc.

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　6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）が18日、都内で1st EP『Osyan』リリースイベントを開催。6月3日にユニバーサルミュージックからメジャーデビューすることを発表した。

【集合ショット】メジャーデビュー決定！素敵な笑顔をみせるLienel＆綾小路翔ら

　イベントでは、先輩である超特急・リョウガがMCを務めたほか、新曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を提供した綾小路翔がサプライズゲストとして登場。デコチャリで登場した綾小路は「僕が言っていいのかな」とこぼしつつ、「Lienelがメジャーデビューします！」と発表した。

　客席から歓声が上がるなか、メンバーは、リョウガ、綾小路と肩を組み合い、大喜び。 近藤駿太は「ここまで支えてくれたLien（ファンネーム）のおかげです。ありがとうございます」と感謝し、「これをきっかけにLienel売れるぞ！」と拳を突き上げた。

　綾小路は「メジャーなめんなよ？」と笑顔で呼びかけ、「もっともっとたくさんの人に魅力を振りまいてもらいたいなと。自信をもって、今までどおり、今まで以上にやらかしちゃってください！」とエールを送った。

　さらに、ユニバーサルミュージックとのメジャー締結のための契約書をメンバーがシンガポールに取りに行くというミッションも発表。Lienelらしく笑いあふれるデビュー発表となった。

　イベントでは、スペシャルメドレー「We are Lienel!!!!!!」「親指★Evolution！」「純情シンドローム」、「Mirror」、「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を披露。「羅武が如く〜恋の風林火山〜」は、綾小路翔の提供曲であり、今回が初パフォーマンスとなった。

　Lienelは、2023年4月29日結成。EBiDAN史上最大規模のオーディション『EBiDAN AUDITION』を経て誕生した。大人びた恋愛曲からパーティーソングまで、ジャンルにとらわれず、EBiDANの先輩が築いてきた多様なジャンルを網羅している。