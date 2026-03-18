『ぐらんぶる』Season3は7月放送！謎のグラマーな美女 追加キャストに大原さやか、瀬戸麻沙美、洲崎綾
テレビアニメ『ぐらんぶる』Season3が、7月からTOKYO MX、BS11、MBSにて放送されることが決定した。あわせて追加キャストが発表され、古手川紗耶華役は大原さやか、チーフ役は瀬戸麻沙美、マキ役は洲崎綾が担当する。
【画像】謎のグラマー美女？『ぐらんぶる』新キャラ設定画
第3期は、ダイビングショップ“ドルフィン”がパラオに支店を作ったが人手が足りないので手伝いに来てくれないかと奈々華から頼まれる伊織。しかし耕平はアニメがリアルタイムで見られないので海外には行きたくないと言っていた事を思い出し…。
ティザービジュアルは北原伊織、古手川千紗、今村耕平の3人が南の島に到着した様子を描いており、これからパラオで何が起こるのか？ワクワクした予感が伝わってくる一枚で、そして謎のグラマーな美女の姿も見ることができる。
同作は、主人公・北原伊織が大学進学を機に海辺の町に引っ越し、叔父が営むダイビングショップ「GRAND BLUE（グランブルー）」に下宿してから始まる青春ダイビングコメディー。きれいな海とかわいい幼なじみと憧れのキャンパスライフに期待していたが、彼を待ち構えていたのは男ばかりで飲み会の嵐のダイビングサークルで、大学で出会った友人・今村耕平もサークルに加わり“裸”での日々を送ることになる…というストーリー。
「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の漫画が原作で、コミックスは累計1000万部を突破。2018年にテレビアニメ化、2020年には実写映画化もされ、舞台化もされた。
■大原さやかコメント
古手川紗耶華役を務めさせていただきます、大原さやかです。同じ名前なので親近感を抱きつつ、現場に臨みました。３シーズン目ということで、皆さんの空気感が家族のように濃密であたたかく、リラックスした雰囲気の中でやらせていただけたのがとても嬉しかったです。そしてスタジオロビーのテーブルにぎっしりと並べられていたアルコール類にのけぞりました。懐が深い作品なんだなあと思いました笑 青春バンザイ！
■瀬戸麻沙美コメント
チーフ役の瀬戸麻沙美です！ダイビングが好きなので、『ぐらんぶる』の世界に参加できてとても嬉しかったです。速い掛け合いのテンポ感やボケの応酬、アドリブなど、レギュラーキャストの皆さんのプロフェッショナルを間近で感じました。笑いをこらえるのが大変で、こんなに大笑いしたアフレコは初めてでした…！ぐらんぶるらしいギャグ全開のシーンはもちろん、美しいパラオの海を舞台に恋愛模様が描かれるキュンとする場面もあります。ぜひ放送を楽しみにしていてください！
■洲崎綾コメント
マキ役の洲崎綾です！ダイビングの免許、持っててよかった〜！！（そこもキャスティングの決め手だったと伺ったので）マキちゃんは、元気で明るくて少し下ネタが好きで（笑）、演じるのが楽しかったです。アフレコ現場は毎回笑いを堪えるのに必死でした…！ロビーには沢山お酒の缶が並んでいて、毎回好きなだけ持ち帰って〜と言われ、ありがたくいただいて帰ってました（笑）完成した映像を見るのが、私も楽しみです！ぜひ放送をお楽しみに！！
（C）井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会
【画像】謎のグラマー美女？『ぐらんぶる』新キャラ設定画
第3期は、ダイビングショップ“ドルフィン”がパラオに支店を作ったが人手が足りないので手伝いに来てくれないかと奈々華から頼まれる伊織。しかし耕平はアニメがリアルタイムで見られないので海外には行きたくないと言っていた事を思い出し…。
同作は、主人公・北原伊織が大学進学を機に海辺の町に引っ越し、叔父が営むダイビングショップ「GRAND BLUE（グランブルー）」に下宿してから始まる青春ダイビングコメディー。きれいな海とかわいい幼なじみと憧れのキャンパスライフに期待していたが、彼を待ち構えていたのは男ばかりで飲み会の嵐のダイビングサークルで、大学で出会った友人・今村耕平もサークルに加わり“裸”での日々を送ることになる…というストーリー。
「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の漫画が原作で、コミックスは累計1000万部を突破。2018年にテレビアニメ化、2020年には実写映画化もされ、舞台化もされた。
■大原さやかコメント
古手川紗耶華役を務めさせていただきます、大原さやかです。同じ名前なので親近感を抱きつつ、現場に臨みました。３シーズン目ということで、皆さんの空気感が家族のように濃密であたたかく、リラックスした雰囲気の中でやらせていただけたのがとても嬉しかったです。そしてスタジオロビーのテーブルにぎっしりと並べられていたアルコール類にのけぞりました。懐が深い作品なんだなあと思いました笑 青春バンザイ！
■瀬戸麻沙美コメント
チーフ役の瀬戸麻沙美です！ダイビングが好きなので、『ぐらんぶる』の世界に参加できてとても嬉しかったです。速い掛け合いのテンポ感やボケの応酬、アドリブなど、レギュラーキャストの皆さんのプロフェッショナルを間近で感じました。笑いをこらえるのが大変で、こんなに大笑いしたアフレコは初めてでした…！ぐらんぶるらしいギャグ全開のシーンはもちろん、美しいパラオの海を舞台に恋愛模様が描かれるキュンとする場面もあります。ぜひ放送を楽しみにしていてください！
■洲崎綾コメント
マキ役の洲崎綾です！ダイビングの免許、持っててよかった〜！！（そこもキャスティングの決め手だったと伺ったので）マキちゃんは、元気で明るくて少し下ネタが好きで（笑）、演じるのが楽しかったです。アフレコ現場は毎回笑いを堪えるのに必死でした…！ロビーには沢山お酒の缶が並んでいて、毎回好きなだけ持ち帰って〜と言われ、ありがたくいただいて帰ってました（笑）完成した映像を見るのが、私も楽しみです！ぜひ放送をお楽しみに！！
（C）井上堅二・吉岡公威・講談社／ぐらんぶる3製作委員会
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