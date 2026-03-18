「大相撲春場所・１１日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）

大関安青錦（２１）＝安治川＝は琴勝峰（２６）＝佐渡ケ嶽＝にはたき込まれ、５勝６敗と黒星が先行した。琴勝峰は９勝２敗。

持ち味の低い体勢で前に出たが暗転した。「当たりは悪くなかったが体がついていかなかった。どちらかといえば自分の相撲だったんじゃないか」と語った。

１５日制が定着した１９４９年以降では最長、新入幕からの連続２桁勝利は６場所でストップした。さらに勝ち越しも危うくなり、昨年初場所の琴桜のように、綱とりが一転かど番になる恐れも現実味を帯びてきた。記録が途絶えた点には「特に。やれることをしっかりやる」と意に介さなかった。

この日は２２年の来日後、相撲部で稽古を積んだ関西大の校友会１００人が来場し、安青錦タオルを手に声援を送った。

来日を導いた当時の主将、現コーチの山中新大さんは「彼の相撲人生は始まったばかり。何も心配していません」と語った。ウクライナから留学中のポルチェンコ・マリア・ソフィアさんは「ウクライナの誇り。皆が彼を応援しています」と話した。