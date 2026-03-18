◆オープン戦 オリックス３―２広島（１８日・京セラドーム大阪）

広島がオリックスに破れた。

先発・岡本駿投手は５回４安打３失点。完璧な立ち上がりから一転、２回は連打で無死一、三塁を招いた。続く西野に右翼スタンドへ飛び込む３ランを被弾。ただ、３回以降はきっちり修正し、５回を６７球で投げきった。最速は１５１キロだった。初の開幕ローテ入りを勝ち取った右腕は、開幕５戦目の４月１日・ヤクルト戦（神宮）で先発する見通し。残り２週間で万全の準備を整える。６回はハーン、７回はドラフト２位・斉藤汰（亜大）が３者凡退。斉藤は自己最速を３キロ更新する１５５キロを２度マークした。８回には１３日に育成契約を締結したばかりのドミニカカープアカデミー出身の元テスト生・アリアも無失点だった。

打線は初回１死二、三塁から佐々木の三ゴロで先制点。２点ビハインドの６回にはドラフト１位・平川（仙台大）の左翼線への適時二塁打で１点を返した。

試合前時点でオープン戦の打率６分９厘（２９打数２安打）と不振のファビアンは４回に左前打。１２日・ＤｅＮＡ戦（横浜）の第４打席で中前打を放って以来、１２打席ぶりに快音を響かせた。