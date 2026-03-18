18日に発表されたガソリン価格。1リットルあたり190円を超え、過去最高値を記録しました。上げ幅も過去最高ということです。中東情勢をめぐりガソリン価格高騰など影響が拡大する中、高市首相はトランプ大統領との会談に向け、18日夜に出発します。

■原油高騰…北海道の物産展でも懸念の声

18日から都内の百貨店でスタートしたグルメ王国・北海道の物産展。お肉も海鮮も、一堂に集結しました。

話を聞いた海産物の店は、札幌の市場で卸売りもする業者です。イラン情勢の悪化による原油高騰で今のところ影響は出ていないといいますが…。

海光 佐藤秀人取締役部長

「今後何週間・何か月と続くようであれば、やはり燃料の問題で。不安といえば船の燃料代、魚の運搬費、こういう場所への送料も高騰してくるのかなと」

別の店は…。

うに専門店 世壱屋 直井理店長

「（原油高騰が長引いた場合）プラスチック容器とかのお弁当の容器が値上がりするのが懸念点」

先週28円値上げをした都内のガソリンスタンドでは…。

四国に行く客

「（これから）四国まで行きます。電車で行くよりは安いので」

客

「今が一番高値であってほしい」

18日に発表された全国のレギュラーガソリンの平均小売価格も先週から29円上がり、190円80銭。価格も上げ幅も過去最高です。

■トランプ氏「他国の支援必要ない」真意は？

私たちの生活に影を落とす、イラン情勢の緊迫化。

18日、イスラエル軍の空爆により、一瞬で崩壊した、レバノンの首都ベイルートのビル。

イスラエルのテルアビブ上空には大量の小型爆弾をまき散らす「クラスター弾」によるとみられる光が。

軍事衝突の混乱が中東全域に広がる中…。この人の発言に、きょうも世界が振り回されています。

トランプ大統領（米・ワシントン17日）

「我々はまったく助けはいらない」

ホルムズ海峡への艦船派遣をめぐり、「他国の支援は必要ない」。こう明かしたトランプ大統領。

前日には強い口調で協力を要求していました。

トランプ大統領（16日）

「海峡に経済を依存する国々には血の代償を払うよう、我々は強く促す」

しかし、一夜にして態度が一変。

トランプ大統領（SNS/17日）

「NATOからの支援を必要とも願いもしない。そもそもしてなかった！ 日本、オーストラリア、韓国も一緒だ。我々はだれからの助けも求めてない！」

多くの同盟国から協力を断られたとして、怒りをぶちまけました。

トランプ大統領

「我々は世界中に何千人も兵士を駐留させているが、だれも助けようとしない。まったく驚きだ」

同盟国への失望の言葉は止まりません。

■長年のトランプ支持者が「抗議の辞任」

一方で、トランプ氏の足下も揺らぎ始めています。

17日、アメリカの国家テロ対策センター所長で、長年のトランプ支持者として知られるケント氏が「抗議の辞任」を表明したのです。

ケント氏

「良心に照らし、イランとの戦争を支持はできない」

アメリカメディアは、イランとの戦闘がトランプ支持者の間で大きな分断を生んでいると報じています。

アメリカ政治に詳しい専門家は…。

アメリカ政治に詳しい明海大学・小谷哲男教授

「今回辞任を表明した人物は、トランプ氏の熱狂的な支持者の1人。国内の支持基盤が割れ始めているということは、11月の中間選挙を考えるといいことではありませんので。協力に応じない同盟国に対して様々な圧力をかけたり駆け引きを通じて、自らの思い通りに動かしたいということを、今後も狙っていくと思います」

■首相「できないことはできない」

その、トランプ氏との首脳会談を19日に控える高市首相。自衛隊派遣の可能性について問われると…。

高市首相

「現時点で予定はいたしておりません。日本の法律に従ってできることはできる、できないことはできない。それをしっかりとお伝えをするつもりですし、先方もこれまでの経緯から日本の法律、よくご承知のはずです」

トランプ大統領の「支援はいらない」との表明。日本政府の受け止めは。

日本テレビ政治部官邸キャップ 矢岡亮一郎記者

「政府関係者は『撤回とはまったく思っていない』『トランプ流の駆け引きの一環かもしれない』と話しています」

■“燃料の出荷規制”で影響ある運送会社も

日本の物流にも影響が出ています。

ネット通販を中心に扱う運送会社。トラックなど約1200台を保有しているといいますが、トラックの命・軽油の自社給油を一時禁止に。なぜなら…。

啓和運輸 川島満会長

「とにかく燃料が入ってきていない。（燃料の）出荷規制が出ている。今週から50％〜60％になる」

石油元売りから石油販売会社に“供給量を半分ほどにする”と通知があり、運送会社は次いつ届くのかわからない状態だといいます。

啓和運輸 川島満会長

「ですから現在は、市場のガソリンスタンドで給油。いつ燃料（供給）が止まっても、1キロでも長く走れるように常に満タンを心がけて燃料を入れろと（指示）」

どうしても燃料が足りない場合は、取引の優先順位をつけて注文を制限する可能性もあるということです。

■政府、米・アラスカ州産の原油に注目

こうした中、日本政府が原油高対策として目をつけたのが、アメリカ・アラスカ州産の原油です。

日米首脳会談の場で、高市首相はアメリカ側に、アラスカ州産の原油の増産に向け日本が協力した上で、日本がアラスカ産の原油を調達する意向を伝えることも検討されています。