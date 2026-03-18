¡Úµð¿Í¡Û¡¡¼ã¼ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢½õ¤Ã¿Í¤ËÂÇÀþ¹¥Ä´15°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤éÅê¼ê¿Ø¤âÌöÆ°¤·¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤ò¤ï¤º¤«2°ÂÂÇ´°Éõ
¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï µð¿Í 8-0 ¥ä¥¯¥ë¥È(18Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯Áª¼ê¤¬2¹æ¥½¥í¤Ê¤É3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¡£ÂÇÀþ¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê15°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï2»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤â5²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊýÂÇÀþ¤Ï4²ó¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢6²ó¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯Áª¼ê¤Î¤³¤Î»î¹ç3°ÂÂÇÌÜ¤È¤Ê¤ë¹ë²÷2¹æ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·ÄÉ²ÃÅÀ¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î°ìÈ¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÅÄ¸ýÎïÅÍÅê¼ê¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÂ³¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¡¢ºäËÜÁª¼ê¡¢°éÀ®¤Î±§ÅÔµÜ°ªÀ±Áª¼ê¡¢¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î³§Àî³ÙÈôÁª¼ê¤È4ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬Â³¤¡¢°ìµó4ÆÀÅÀ¤Ç5-0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£
7²ó¤Ë¤â´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤Î2ÎÝÂÇ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊåÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±§ÅÔµÜÁª¼ê¤â2ÎÝÂÇ¤ÇÂ³¤¡¢»³À¥¿µÇ·½õÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÊÖ¤·3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢ÂçÎÌ8ÅÀ¥ê¡¼¥É¡£ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæÅê¼ê¤Î¤¢¤È¤ò¼õ¤±¤¿Åê¼ê¿Ø¤â°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤·¡¢2ÈÖ¼ê¡¦ËÌ±ºÎµ¼¡Åê¼ê¤¬6²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢3ÈÖ¼ê¡¦ÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤Ï7²ó¤«¤é¤Î2¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬9²ó¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤á¡¢¤ï¤º¤«¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤ò2°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¡¢´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£