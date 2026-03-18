「春に食べたい絶品炊き込みごはんを発見！」【無印良品週間】で買うべき「季節限定3品」実食レビュー
【無印良品】季節限定！絶品「炊き込みごはんの素3品」を実食レビュー
無印良品メンバーを対象に、全品（※一部除外品あり）10％オフになる「無印良品週間」が、2026年3月20日〜30日（ネットストアは31日10時）まで開催されます。
そこで今回は、テレビやSNSでもたびたび話題になる「無印良品」食品の中でも、筆者が実際に食べて「おいしい」と感じた、季節限定の炊き込みごはんの素を3品ご紹介します。ぜひチェックしてみてください。
1. 「炊き込みごはんの素 姫はまぐりとあおさのごはん」490円
最初に紹介するのは、「炊き込みごはんの素 姫はまぐりとあおさのごはん」182g（お米2合用2〜3人前）490円（税込）。春が旬の“はまぐり” と “あおさ” が主役の炊き込みごはんを、手軽に楽しむことができます。
作り方は、お米2合を研いで規定の目盛りまで水を入れ、付属の具材とだしを加えて炊くだけ。はまぐりやあおさだけでなく、ニンジン、油揚げ、たけのこなどの具材も入っており、具だくさんなのもうれしいポイントです。
ひと口食べると、昆布仕立てのだしに、小ぶりながらもやわらかく風味豊かなはまぐりと、磯の香りが香ばしいあおさが相性抜群。濃過ぎないやさしい味わいなので、食卓に並ぶほかのおかずの味を邪魔しないのも◎。冷めてもおいしいため、お弁当に入れるのもおすすめです。
2. 「炊き込みごはんの素 たけのこごはん」490円
続いて紹介するのは、「炊き込みごはんの素 たけのこごはん」162g（お米2合用2〜3人前）490円（税込）。春が旬の“たけのこ”が主役の炊き込みごはんの素です。昆布仕立てのだしに、たけのこ、生姜、せり、油揚げが入っています。
炊き上がると、たけのこがたっぷり！ 昆布だしに生姜の香りがほんのり効いていて、食べる前から食欲をそそられます。
たけのこは、やわらかさがありつつもシャキシャキとした食感が感じられ、心地よい歯ごたえ。えぐみは一切感じず、たけのこのうまみを存分に満喫できます。昆布だしのやさしい味わいが濃過ぎず薄過ぎずに上品で、主役のたけのこが際立つ炊き込みごはんです。
3. 「炊き込みごはんの素 たこめし」490円
最後にご紹介するのは、「炊き込みごはんの素 たこめし」137g（お米2合用2〜3人前）490円（税込）。たこのうまみと生姜の風味を生かし、昆布仕立てのだしで香りよく炊きあがるごはんの素です。
2合分炊くと、たこと生姜のいい香りがふわっと広がり、食欲をかきたてられます。たこは一見少なく見えるものの、一つひとつがごろっと大きめにカットされているため食べると満足感があります。
実際に食べてみると、たこと昆布のうまみが効いただしが、ごはん一粒一粒にしっかりしみ込んでいて絶品。ごろっと入っているたこはやわらかく、生姜の香りもアクセントになって満足感のある味わい。2合分炊いて余った場合は、おにぎりにしてもおいしくいただけます。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て「無印良品」のオリジナル商品。売り切れてしまうこともある人気商品ばかりなので、見つけたら早めにゲットするのがおすすめです。気になる商品があれば、ぜひ店舗やオンラインサイトでチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)