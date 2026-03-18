【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄2文字を考えてみよう！ ヒントは身近な生き物や食卓の定番
言葉の「音」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングに挑戦してみませんか？
今回は、自然の中で見かける生き物から、おなじみの食べ物、そして地名まで、親しみのある言葉を集めました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、リズムよく導き出してみましょう。
□□きり
□□ぼこ
□□た
ヒント：鎌のような形をした前脚が特徴の昆虫といえば？
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▼解説
かまきり（蟷螂／カマキリ）
かまぼこ（蒲鉾）
かまた（蒲田）
庭先で見かける「かまきり（カマキリ）」、彩り豊かな「かまぼこ（蒲鉾）」、そして東京都大田区の町「かまた（蒲田）」。昆虫、食品、地名という全く異なるジャンルの言葉たちが、「かま」という共通の響きによってきれいにつながりました。バラバラに見えたヒントが一本の線になり、正解にたどり着いた時の晴れやかな達成感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自然の中で見かける生き物から、おなじみの食べ物、そして地名まで、親しみのある言葉を集めました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、リズムよく導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□きり
□□ぼこ
□□た
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正解：かま正解は「かま」でした。
▼解説
かまきり（蟷螂／カマキリ）
かまぼこ（蒲鉾）
かまた（蒲田）
庭先で見かける「かまきり（カマキリ）」、彩り豊かな「かまぼこ（蒲鉾）」、そして東京都大田区の町「かまた（蒲田）」。昆虫、食品、地名という全く異なるジャンルの言葉たちが、「かま」という共通の響きによってきれいにつながりました。バラバラに見えたヒントが一本の線になり、正解にたどり着いた時の晴れやかな達成感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)