ダーク＆カーボンでレーシーに仕立てた特別仕様車

メルセデス・ベンツ日本は2026年3月13日、同社の高性能ブランドであるメルセデスAMGのミドルサイズSUV「GLC 43 4MATIC」および「GLC 43 4MATIC クーペ」に、特別仕様車「Edition Night Carbon（エディション ナイト カーボン）」を設定し、同日より注文受付を開始しました。

エクステリアにおける注目ポイントは、特別仕様車限定となる「AMGエクステリアナイトパッケージII」の採用です。これにより、縦型ルーバーやフロントウイング、リアのバッジがダーククローム仕上げとなり、精悍な表情がより際立っています。

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さらに、通常は上位モデルの「GLC 63」にのみ設定される「AMGカーボンエクステリアパッケージ」を標準装備。フロントスプリッター、サイドシル、リアエプロンのトリムストリップがカーボンファイバー製に変更され、力強く洗練されたデザインを実現しています。

ボディカラーは、通常モデルではオプションとなる「MANUFAKTURオパリスホワイト」と、同モデル限定のソリッドカラー「MANUFAKTURアルペングレー」の2色が用意されています。

足元にはブラックカラーの21インチアルミホイールを装着し、レッドに塗られたAMGレッドブレーキ・キャリパーがスポーティな足元を演出します。

インテリアもエクステリア同様にレーシーな仕立てです。 カーボンファイバーを用いたAMGカーボンファイバーインテリアトリムやAMGパフォーマンスステアリング（カーボンファイバー／MICROCUT）を特別装備。

さらに、深い座面とサイドサポートでコーナーリング時にもドライバーの身体をしっかり固定するAMGパフォーマンスシー」や、本革（AMGナッパレザー）シートを採用し、ドライビングパフォーマンスを強化しています。

このほか、解放感を味わえるパノラミックスライディングルーフをはじめ、乗員ごとに温度設定が可能な独立調整式クライメートコントロール、マルチコントロールシートバック、シートベンチレーター、Burmester 3Dサラウンドサウンドシステムなど、快適性を高める充実した装備が備わっています。

パワートレインには、最高出力421ps・最大トルク500Nmを発揮する2リッター直列4気筒ターボエンジン「M139」を搭載しています。このエンジンには、F1由来のエレクトリック・ターボチャージャーが組み合わされ、アイドリングから全域にわたって鋭いレスポンスを発揮します。

組み合わされる駆動方式は、メルセデスの四輪駆動システムである「4MATIC」を採用しています。これにより、強大なパワーを余すことなく路面へと伝え、あらゆる状況下で高い安定性とスポーティな走りをもたらします。

さらに、AMGダイナミックプラスパッケージや、走行状況に合わせて硬度を自動調整するAMGダイナミックエンジンマウントが採用されており、よりハイパフォーマンスな走行性能を体現しています。

ボディサイズは、SUVモデルが全長4750mm×全幅1920mm×全高1640mm、クーペモデルが全長4790mm×全幅1920mm×全高1605mmです。

全長はトヨタ「ハリアー」やマツダ「CX-60」などに近い扱いやすいサイズですが、全幅は1920mmとかなりワイドになっており、地を這うような安定感と力強い存在感を放っています。

価格（消費税込）は、SUVの「Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Edition Night Carbon」が1510万円、クーペの「Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupe Edition Night Carbon」が1540万円です。

販売台数は全国限定合計150台（SUVが50台、クーペが100台）となっており、納車は2026年3月下旬以降が予定されています。