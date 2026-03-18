かたせ梨乃、前田敦子とワイン試飲で20杯以上！？予算5万円の旅の裏話
「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（毎週火曜深夜1時30分）。芸能界イチの“テレ東フリーク”伊集院光と、テレビ東京を退社した人気プロデューサー佐久間宣行が、テレ東の番組を好き勝手に語り合う。かたせ梨乃が登場した3月17日（火）の放送から、気になる発言をピックアップして紹介！
【動画】かたせ梨乃、前田敦子とワイン試飲で20杯以上!?予算5万円の旅の裏話
今回は、土曜ゴールデン「あさこ・梨乃の5万円旅 第23弾 春うらら！絶景の瀬戸内海とうまい酒に乾杯SP！」からゲストが登場。1泊2日・予算5万5千円の節約ケチケチ旅、第23弾は山口の錦帯橋〜広島〜竹原の絶景夕日を目指す。
番宣ゲストは芸人のいとうあさこが来るかと思いきや、なんと大女優・かたせ梨乃が登場！「なんで引き受けてくれたんですか？」という伊集院に、かたせは「楽しそうだから♥」と笑顔で答えるが…
いとうとかたせとゲストの宿泊費などもろもろ含めての予算5万円の旅は、「無理なんですよ3人で」と、いきなりの番組へのクレーム!? そこで、前回から消費税分をプラスして、予算5万5千円の旅となったそう。
「5万円旅」は、7年前、かたせ、いとう、高橋真麻の名門・雙葉学園出身の3人でスタート。その後、高橋は出産でロケが難しくなり、ゲストを呼ぶ形に。
3人は、年齢は違えど、思春期の価値観形成に大きな影響がある12年間を同じ校舎内で過ごした同窓だからこそ「言わなくても感じる」ことがあるというかたせ。最初は、台本のある俳優業とは違うバラエティでの立ち回り方が分からなかったが、7年間、いとうと旅をする中で、いとうのように「愛される前に愛す」ことが大切だと気づいたそう。
この名言に、佐久間は、芸人にもハマる「バラエティの真理」とシビれる。「雙葉の学校の校訓にしてほしい」（佐久間）、「体育館に飾ってほしい」（伊集院）と盛り上がった。
今回の「5万円旅」ゲストは前田敦子。昨年1月の前回出演時には、いとう、かたせ、前田の3人でワイナリーを訪れ、無料の試飲を20杯以上飲んだそう。今回は、日本酒を楽しみにしていたそうだが、かたせから番組に物申したいことが!?
かたせ「5万円じゃ本当足りないんですよ」
途中でボーナスゲームがあるが、負けるとゲーム費3,000円を没収されただけになってしまうため…
かたせ「必死なんですよ」
一同爆笑！
伊集院「悪徳なテキ屋みたいなヤツがいるわけですね。『この3,000円が増えるかもしれませんよ』って」
かたせ「高橋さんっていうディレクターさんがずっとやっていらっしゃるんですけれど、大人気ないんですよ」
一同爆笑！
佐久間「最高すぎる（笑）」
伊集院「今日（番宣を）引き受けてくれた理由がちょっと分かってきましたね」
また、今回はギリギリの接戦になったため…
かたせ「それを託すのはゲストのあっちゃんじゃないかと。結果は今申し上げられないんですけれども、AKB48でセンターを張った強さがあります」
一同爆笑！
佐久間「かたせさん番宣上手すぎません？ 出す情報と、出さない情報と」
伊集院「『テレ東批評』って番宣番組なのに、ろくに番宣をせずに帰る人多いんですけれど、完璧ですね」
さらに、かたせは「5万円旅」への愛が強すぎて、「オンタイムで観て、次の朝また観る」と何度も見るという。驚きの理由とは!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
収録アフター㊙トーク！大女優かたせ梨乃 魅力的で可愛すぎる件、地元民の「すぐそこです」は信用できない？かたせ梨乃が体験した“旅番組あるある”、視聴者投稿 新入社員が選ぶ「理想の上司」に佐久間がランクインなど配信オリジナル動画も配信！
【動画】かたせ梨乃、前田敦子とワイン試飲で20杯以上!?予算5万円の旅の裏話
かたせ梨乃、番宣が上手すぎる!?
今回は、土曜ゴールデン「あさこ・梨乃の5万円旅 第23弾 春うらら！絶景の瀬戸内海とうまい酒に乾杯SP！」からゲストが登場。1泊2日・予算5万5千円の節約ケチケチ旅、第23弾は山口の錦帯橋〜広島〜竹原の絶景夕日を目指す。
番宣ゲストは芸人のいとうあさこが来るかと思いきや、なんと大女優・かたせ梨乃が登場！「なんで引き受けてくれたんですか？」という伊集院に、かたせは「楽しそうだから♥」と笑顔で答えるが…
いとうとかたせとゲストの宿泊費などもろもろ含めての予算5万円の旅は、「無理なんですよ3人で」と、いきなりの番組へのクレーム!? そこで、前回から消費税分をプラスして、予算5万5千円の旅となったそう。
「5万円旅」は、7年前、かたせ、いとう、高橋真麻の名門・雙葉学園出身の3人でスタート。その後、高橋は出産でロケが難しくなり、ゲストを呼ぶ形に。
3人は、年齢は違えど、思春期の価値観形成に大きな影響がある12年間を同じ校舎内で過ごした同窓だからこそ「言わなくても感じる」ことがあるというかたせ。最初は、台本のある俳優業とは違うバラエティでの立ち回り方が分からなかったが、7年間、いとうと旅をする中で、いとうのように「愛される前に愛す」ことが大切だと気づいたそう。
この名言に、佐久間は、芸人にもハマる「バラエティの真理」とシビれる。「雙葉の学校の校訓にしてほしい」（佐久間）、「体育館に飾ってほしい」（伊集院）と盛り上がった。
今回の「5万円旅」ゲストは前田敦子。昨年1月の前回出演時には、いとう、かたせ、前田の3人でワイナリーを訪れ、無料の試飲を20杯以上飲んだそう。今回は、日本酒を楽しみにしていたそうだが、かたせから番組に物申したいことが!?
かたせ「5万円じゃ本当足りないんですよ」
途中でボーナスゲームがあるが、負けるとゲーム費3,000円を没収されただけになってしまうため…
かたせ「必死なんですよ」
一同爆笑！
伊集院「悪徳なテキ屋みたいなヤツがいるわけですね。『この3,000円が増えるかもしれませんよ』って」
かたせ「高橋さんっていうディレクターさんがずっとやっていらっしゃるんですけれど、大人気ないんですよ」
一同爆笑！
佐久間「最高すぎる（笑）」
伊集院「今日（番宣を）引き受けてくれた理由がちょっと分かってきましたね」
また、今回はギリギリの接戦になったため…
かたせ「それを託すのはゲストのあっちゃんじゃないかと。結果は今申し上げられないんですけれども、AKB48でセンターを張った強さがあります」
一同爆笑！
佐久間「かたせさん番宣上手すぎません？ 出す情報と、出さない情報と」
伊集院「『テレ東批評』って番宣番組なのに、ろくに番宣をせずに帰る人多いんですけれど、完璧ですね」
さらに、かたせは「5万円旅」への愛が強すぎて、「オンタイムで観て、次の朝また観る」と何度も見るという。驚きの理由とは!?「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
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