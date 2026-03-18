Image: Mantis Space

そんな手があったのか…。

いまや地球の周回軌道上には多数の人工衛星が打ち上げられており、その弊害が懸念されています。このほどスタートアップ企業のMantis Spaceが披露した新構想には、人工衛星の未来を変える可能性が秘められてもいそうです。

地球の影へ太陽光ビームを届ける

ソーラーパワーで稼動する人工衛星でネックとなるのは、地球の影に入ったときの電力供給。リチウムイオン電池や蓄電池を人工衛星電源とする手法が一般的ですが、Mantis Spaceは、それを不要にする新人工衛星の完成を目指しています。

ほかの人工衛星よりも高い高度まで打ち上げられるMantis Spaceの新衛星は、その位置でソーラーアンテナを展開。太陽光による発電を続けつつ、得られた電力を、地球の影を通過している人工衛星へレーザービームで供給します。2028年からプロトタイプの運用を開始する計画が明かされました。

人工衛星が変わる？

もし人工衛星が、Mantis Spaceの新衛星から安定したソーラービームを受信できる環境が整えば、ソーラーパワー以外の電源を搭載する必要がなくなります。同社のEric Truitt CEOは、Mantis Spaceの新衛星で送電用に調整されるレーザービームは、普通に人工衛星が展開するソーラーパネルへ降り注ぐ太陽光より、最大3割の高効率で電力に変換できると説明。これにより、人工衛星に装備するソーラーパネルの小型化も実現し、より長寿命の人工衛星運用へもつながるとアピールされています。

すでにMantis Spaceは、日本円で15億円を超える資金調達に成功。2028年のプロトタイプ打ち上げ時点で、4基の人工衛星へレーザービームを送れる体制のテストがスタートするものの、最終的には同時に40基へ送電可能な衛星群を、次々と展開していくプランになっているようです。

これまでも宇宙で進めたソーラー発電を地球へ届けたり、夜間もソーラーパワーを受け取れる環境構築が提唱されてきました。通常は太陽の光が十分に届かない場所で、より効率的にソーラーの力を活用するアプローチが現実となっていきます。

Source: Mantis Space