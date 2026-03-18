TWICEの特典やグッズが当たる！ 渋谷で「TEAZEN コンブチャ」ポップアップ開催
発酵ドリンク「コンブチャ」でおなじみの「TEAZEN（ティーゼン）」は、3月19日（木）〜3月25日（水）の期間、世界的ガールズグループTWICEのイメージモデル就任を記念したポップアップショップを、東京・渋谷にあるHMV＆BOOKS SHIBUYA 6階で開催する。
【写真】ゲットしたい！ 購入特典の「ステッカー」
■大型パネル展示や購入特典を用意
今回開催されるのは、TWICEの大型パネル展示や、累計販売数6億スティックを突破した韓国発のヒット商品「TEAZEN コンブチャ」の販売などが行われる期間限定のポップアップショップ。
期間中は、対象商品を購入した人に「ステッカー」1枚がプレゼントされるほか、対象商品を3点購入ごとに「展示パネル絵柄ポスター」や「ポストカード」が抽選でもらえる店頭の抽選会に参加できる。
なお、「TEAZEN コンブチャ」は、発酵飲料をフリーズドライ製法でスティックタイプにした商品。韓国特許取得済みの玄米発酵技術を採用し、生きている乳酸菌12種とプレバイオティクスも配合されている。
【写真】ゲットしたい！ 購入特典の「ステッカー」
■大型パネル展示や購入特典を用意
今回開催されるのは、TWICEの大型パネル展示や、累計販売数6億スティックを突破した韓国発のヒット商品「TEAZEN コンブチャ」の販売などが行われる期間限定のポップアップショップ。
なお、「TEAZEN コンブチャ」は、発酵飲料をフリーズドライ製法でスティックタイプにした商品。韓国特許取得済みの玄米発酵技術を採用し、生きている乳酸菌12種とプレバイオティクスも配合されている。