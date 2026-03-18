◆オープン戦 巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３７）がヤクルト打線を相手に５回１安打無失点と好投した。これでオープン戦３登板で計１０イニング無失点となり、開幕ローテ入りへ前進した。盟友・坂本勇人内野手（３７）も４回に先制タイムリーを放つなど２安打をマーク。４番に座ったボビー・ダルベック内野手（３０）が６回に貴重な追加点となる右中間ソロを放ち猛打賞をマークするなど、２７日に迫った阪神との開幕戦（東京Ｄ）へ実りある試合となった。

二塁すら踏ませなかった。５回２死。田中将は狙い通りスプリットを制御して伊藤を遊ゴロに仕留めた。今季最長イニングを６５球でクリアし、１安打３奪三振無失点。２月の初実戦からオープン戦３登板、計１０回０封とし「とにかくゼロで帰ってくることができてよかった。ここまで本当に順調に来ている」。チーム最年長の３７歳がまたも仕上がりの良さを示した。

先発で３回無失点と好投した８日・阪神戦（甲子園）から中９日。シーズンも見据えて今季初となる本拠地のマウンドに上がった。初回先頭に四球を与えるも、オスナら主軸を危なげなく打ち取る滑り出し。３回１死から初安打を許したが、長岡をスプリットで３球三振、続くサンタナも三ゴロに退けるなど、最速１４７キロの直球にカットボール、スライダー、ツーシームを丁寧に制球した。左翼・キャベッジ、右翼・平山の好守が飛び出すなど、全６５球のテンポの良さで、守備のリズムも生んだ。

攻撃陣では、下半身のコンディション不良を訴えていた松本が２番・中堅で実戦復帰。売り出し中の育成３年目・平山と１、２番コンビを組んだ。相手先発・奥川から先制したのは４回。田中将の好投に応えるように、１死三塁から同学年の坂本が前進守備の横を抜く右前適時打を放った。塁上で白い歯をこぼす盟友に向かって、ベンチの背番号１１も力強く拍手を送った。

春季キャンプから投打のベテラン２人が好調をキープ。２０年目を迎えた田中将は「年数を重ねている選手が適当にやってしまうと、チーム全体、年下の子たちにとっても緩みになってしまう。勇人は練習量も多い。そこを皆見ている。僕もいつも見られていると思うので、締めるところはしっかり締めて。引き続きいい準備をして次の登板に向かっていきたい」と語った。

投手陣は継投に入り、６回から北浦が登場。オープン戦６試合で防御率０・００を継続する３者凡退でアピールに成功した。野手陣もその裏に奮起。左腕・田口からダルベックが右中間へ２号ソロを放った。さらに途中出場の宇都宮が中前適時打、代打のドラフト４位ルーキー・皆川も左中間へ２点適時二塁打を放って一挙４得点した。

攻撃の手は緩めない。続く７回、１死二塁から途中出場の佐々木が右腕・拓也から右翼席へ１号２ラン。２死二塁から途中出場の山瀬も中前適時打をマークして８―０とリードを広げた。

巨人は最終回、船迫が３人でヤクルト打線を片付け、完封リレーが完成。オープン戦３連勝を飾った。