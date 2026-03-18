元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。人生で避け続けてきた数字を明かす一幕があった。

この日、生活する上での独自のこだわりを聞かれると「４っていう数字が嫌い過ぎて、４を避けて生活してるんです」と明かした中丸。「それを守ると１日、調子がいいみたいなのはいまだに信じて暮らしてます」と続けた。

「例えば、トイレのドアをノックする際にコン、コン、コンって３回やったらば（それで止める）…。靴はいて、靴のトン、トン、トンを４回やっちゃったら、もう靴が入ってるんだけど、もう１回やって、４を回避するみたいな。そういうことを中学生の頃からやってます」と口に。

その上で「この間、知ったんですけど、ＫＡＴ―ＴＵＮがこの間、解散したんですけど、今までのトータルの公演数が４４４公演でした。おかしい。こんなに避けてきたのに」と嘆いたところでＭＣの大島由香里アナウンサーに「あと１回やったら、どうですか？」と言われると「それもありかも知れないですね」と正直に答えていた。