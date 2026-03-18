◆オープン戦 オリックス―広島（１８日・京セラドーム大阪）

オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が５回２安打１失点で先発ローテ入りをアピールした。初回は無死一、二塁のスタートとなったが、内野ゴロの間の１点で止めると、２回以降は広島に二塁を踏ませなかった。３者凡退も３度。オフから向上に励んできたチェンジアップも安定し「きょうは良かったけど、まだいい日と悪い日がある。継続できるように、まだまだ練習しないと」と開幕を見据えた。

母国のベネズエラがＷＢＣで初優勝。来日３年目の助っ人も決勝戦を観戦してから球場に向かった。「優勝の瞬間は泣いてしまった。とても誇りに思う」と感激。立ち上がりの投球が不安定になったことを「ＷＢＣに興奮しすぎて、頭を整理してマウンドに上がれなかったのかも」と苦笑いで反省したが、すぐに立て直した。

オリックスの同僚であるマチャドはもちろん、多くの選手、チームスタッフと友人関係だ。１０年以上の交流があるアクーニャ、アラエスら主力をはじめ、名前を次々と挙げた。マチャドには「こんな気持ちにさせてくれてありがとう」とメッセージを送り「アクーニャはスーパースターだから、きょうは連絡が多すぎると思う。また後日に」と笑顔。「国ではいろんなことが起きているし、いろんな思いがこみ上げてきた」と感動を力に変えた。