第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開会式リハーサルが１８日、兵庫・西宮市内の甲子園球場で行われた。３２校の選手たちは本番さながらに堂々と聖地を踏みしめた。今大会からはＤＨ（指名打者）制が導入される。リハーサル前に行われた初戦の対戦校による監督対談が行われ、ＤＨ制については各チームの事情によって活用法はさまざまとなった。主な出場校監督のＤＨ制に関するコメントは以下の通り。

▽花巻東（岩手）・佐々木監督「（投手の）赤間も萬谷も主力でバッティングもいいので、今のところ使わない可能性があるかなと思います。今までＤＨが早くあればなと思っていた。ピッチャーがバッティングないのばっかりだったもんですから、使いたいなとずっと思っていたんです。今年に限ってピッチャーがバッティングいいので使わないかなと思ってます」

▽智弁学園（奈良）・小坂監督「うちとしては使う形になると思いますね。誰とはいま決められないですけど、番匠とか逢坂とかになってくると思う」

▽専大松戸（千葉）・持丸監督「できればＤＨ制は採用してみたいと思ってます。ただ、一人だけピッチャーでバッティングがいいのがいるので、その子は先発した時にはＤＨは使えませんので。またＤＨはその後も使えなくなるので、やっぱりそういうところがちょっと不便だけど、使ってみようと思ってます」

▽北照（北海道）・上林監督「ＤＨがないと打線が弱いので、そういう部分では助かっています。ＤＨで頑張ってくれる選手もいるので使いたいなと思います」

▽山梨学院・吉田監督「再登板っていうルールを使うのであれば、菰田が投げる時は使わない方が得策かなと思ってますので、よくどうするか考えます」

▽横浜（神奈川）・村田監督「ＤＨをどう活用できるかというところが、攻撃力も上がるところなのかなと思っています。そういった意味では、うちは活用していこうとやっております。対戦相手、対戦投手によってＤＨで使う選手は大きく変わってくるので、そこは最後まで見極めていきたいなと思っています」

▽神村学園・小田監督「ウェルカムな気持ちは強いです。ただやっぱり個人的には『エースで４番』を作りたいなというロマンを感じている。そのロマンはなくしつつ、今大会に関してはいまのところＤＨでいこうかなとは考えております。相手（初戦の横浜）のピッチャーがいいだけに」