◆大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）

関脇・霧島が東前頭１０枚目・豪ノ山との１敗対決を突き落としで制し、３度目の優勝に向け、単独トップに立った。三役での２場所連続２ケタ白星に乗せ、大関復帰の足場固めにも成功した。横綱・豊昇龍は関脇・高安を引き落として２敗を守った。１敗の霧島を豊昇龍と平幕の琴勝峰、豪ノ山が１差で追う展開。１２日目は霧島と豊昇龍が激突する。

今場所の充実ぶりを象徴する約６秒だった。霧島は立ち合いで先に両手をついて、集中力を高めた。頭から低く当たり、豪ノ山の強烈なぶちかましからの猛攻に冷静に対応。足が滑って追い込まれるアクシデントもあったが、土俵際でヒラリとかわして逆転の突き落とし。「あまり覚えてないけど、よく残った。しっかり当たっているから、そこからの体の動きにつながっている」とうなずいた。

霧島には優勝と、もう一つの目標がある。慢性的な首痛に悩まされ、２４年名古屋場所で大関から在位６場所で陥落した。それから約２年。「大関に戻りたい」との思いを原動力に、三役や幕内上位で戦い続けてきた。稽古のやり過ぎが首痛につながった反省から、師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）と量や出稽古先を調整するなど体調の維持にも注力。師匠も「けがをして悩む時もあったが、体の状態が上向いて、先場所からしっかり当たれているのが大きい」と復調を認める。

２場所前は東前頭２枚目で１１勝し、先場所は関脇で１１勝を挙げた。大関の昇進目安は「三役で直近３場所３３勝」。今場所も１０勝をクリアして足固めとしただけではない。八角理事長（元横綱・北勝海）は「立ち合いに気持ちがあった。首に不安がなくなっていい感じになってきた」と評価。「優勝すればついてくるものがあるか」との問いに、「うん」と答え、優勝なら今場所で一気に大関復帰となる可能性を否定しなかった。

１２日目は、同じモンゴル出身で２敗の豊昇龍戦が組まれた。支度部屋で報道陣に囲まれ「まだ４日間ある。今まで取ってきた相撲を一日一番、取り切りたい」と語っていた途中、結びの一番が始まると、テレビ画面を凝視。横綱の勝利を見届けると、「おしっ」と立ち上がった。「変わらずしっかり取る」。優勝争いの鍵を握る大一番へ、静かに決意を語って会場を後にした。（林 直史）

◆直近３場所３３勝以上での再大関 現行のカド番制度となった１９６９年７月以降、平幕以下に陥落後に大関復帰を果たしたのは、７７年初場所後の魁傑と２１年春場所後の照ノ富士の２人。どちらも昇進前の直近３場所で計３６勝を挙げ、魁傑は３場所前が西前頭４枚目で、平幕が起点だった。