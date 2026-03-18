俳優の高畑充希さん（34）が2026年3月14日、自身のインスタグラムを更新。第49回日本アカデミー賞の授賞式での着物ショットを披露した。

「眩しい夜でした」

高畑さんは、「眩しい夜でした」といい、青い着物を着こなし、李相日監督（52）と並ぶ2ショットを投稿した。「李監督とは『怒り』で出会って国宝に繋がり、作品賞の素晴らしい景色をみせていただきました」と語る。

ちなみに、近況として「今は、ぼーっと子供の寝顔をみている時間が1番幸せです」と明かす。「数年後の仕事には繋がらない時間かもしれないけど、数年後の自分を満たしてくれる想い出にはなると思うので、しばらく私はぼーっと過ごそうと思います」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、高畑さんは鮮やかな青の着物を着用。李監督はグレーのスーツというコーデで、2人は肩を寄せ合い笑顔をみせていた。

この投稿には、「美しい姿を見れてとっても幸せ」「着物姿美しいです」「ほんっっっとうにきれい」「顔が小さい！！」「着物姿とーーーーっても素敵です」「とてもお綺麗で感動」といったコメントが寄せられていた。