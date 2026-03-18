鹿児島県内の公立高校入試は18日、二次選抜の募集が締め切られました。野田女子の衛生看護科には一次に続いて今回も出願者がおらず、公立高校で初めて来年度の新入生がゼロとなります。

学科への新入生がゼロ…公立高校で初めて

県教育委員会によりますと、県内の公立高校入試の二次選抜には、40校に119人が出願しました。

出願者がいなかった 公立高校で初めて「学科への新入生がゼロ」へ

そんな中、二次選抜の出願に大きく揺れている高校があります。

出水市にある野田女子高校です。

野田女子高校の衛生看護科は5年制で、看護師の受験資格がとれる県内唯一の学科です。

しかし、衛生看護科は一次選抜、二次選抜ともに出願者はおらず、来年度、公立高校で初めて学科への新入生がゼロとなります。

校長は…「初めての経験でショックが大きすぎた」

（野田女子高校・加藤寛一校長）「驚きでしかなかった。初めての経験でショックが大きすぎた」

衛生看護科はおよそ20年前に定員割れして年々減少。加藤校長は、県内の大学に看護学科ができたことなどで進路選択の幅が広がっていることも要因とみています。

（野田女子高校・加藤寛一校長）「『ゼロからの脱却』ということで、とにかく学校名と学科があることを知ってもらう活動を本気でやっていきたい」

（衛生看護科1年生）「ゼロという数を聞いて悲しい。仲良い後輩をつくって、いろんな話をしたかった」

公立高校入試の二次選抜試験は、19日に行われます。

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