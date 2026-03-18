九州各県で話題のグルメや工芸品を集めたイベントが18日、鹿児島市で始まりました。大人気のドーナツも登場。同時開催でにぎわう初日を取材しました。

大分から揚げたての唐揚げに…長崎名物の佐世保バーガーはできたてを味わうことができます。

鹿児島市の山形屋できょう18日から始まった「好きSUKI九州」には、九州・沖縄各県から40社・およそ1000点が並びました。

宮崎からは発祥とされるチキン南蛮が登場。

さらに熊本からはあか牛ミートパイ、佐賀牛の贅沢なお弁当、沖縄の新鮮な海ブドウも。

そして地元・鹿児島からはとろとろの黒豚角煮が並びます。

もちろん、スイーツも。こちらは、福岡から八女茶を使ったソフトクリーム。ぷるぷるの抹茶ジュレと一緒に味わいます。

（レポーター）「抹茶濃い！すごい！さすが本場の八女茶。新しいスムージーを飲んでいる感じで、おいしい」

このほか工芸品なども並び、訪れた人たちは九州の魅力を再発見していました。

（買い物客）「意外と知らないものが多くて、ほかの県に行ったらお土産に買って帰ろうとかも思った」

そして、同時開催なのがこちら。アメリカ生まれの「クリスピー・クリーム・ドーナツ」。

全国的なドーナツブームで人気が再燃。期間限定の特別販売が始まりました。その人気ぶりは凄まじく・・・。

（レポーター）「ここが最後尾ですね、ではいきましょう」

「一旦ここできれて、まだ続いています」

「やっとたどり着きましたけど、ここもすごい行列です」

看板商品のオリジナルから、カラフルなフレーバーまで並ぶなか、1時間足らずで完売するものも。「ふわもち」食感が魅力です。

（買い物客）「買いました、待ちに待った」「久しぶりに鹿児島で売られるから、楽しみだった」

「好きSUKI九州」と「クリスピークリームドーナツ」の限定販売は、鹿児島市の山形屋で今月23日までです。

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