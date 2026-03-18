ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 霧島・姶良集中豪雨で被災の県道470号 今月27日通行止め解除へ 鹿児… 霧島・姶良集中豪雨で被災の県道470号 今月27日通行止め解除へ 鹿児島 霧島・姶良集中豪雨で被災の県道470号 今月27日通行止め解除へ 鹿児島 2026年3月18日 20時31分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 鹿児島県によりますと、去年8月の霧島・姶良集中豪雨の影響で通行止めが続いていた霧島市牧園町の県道470号・犬飼霧島神宮停車場線が、今月27日正午に4トン以上の車を除いて通行規制が解除されます。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 九州の「好き」が大集合「好きSUKI九州」山形屋で18日から開催 人気のドーナツに大行列も 鹿児島市 「ゼロは悲しい」公立高校入試二次募集締め切り 野田女子・衛生看護科は公立高初の新入生ゼロ 元郵便局長の40代男性 システム不正処理で150万円を自分の口座に不正預入 口永良部簡易郵便局は一時閉鎖 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 墓, マンション, 横浜, 老人ホーム, 工場, 井の頭線, 海, 葬祭, 仏壇