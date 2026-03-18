Mrs. GREEN APPLE 大森元貴

【書籍発売情報📚】

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Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』本日発売日です。

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本書は #大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw、#若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw、#藤澤涼架 https://twitter.com/hashtag/%E8%97%A4%E6%BE%A4%E6%B6%BC%E6%9E%B6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw のストーリーを語り下ろしたソロ本3冊と、バンドインタビューを綴ったバンド本1冊の計4冊組です🖋️… pic.twitter.com/YDpWbHywOH https://t.co/YDpWbHywOH