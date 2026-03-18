『ブンブンジャー』チーム再集結にしみじみ 自画自賛で「ホントにカッコいい！私たち！」 宮澤佑はヒゲ姿に弁明
俳優の木村魁希、井内悠陽、葉山侑樹、宮澤佑が18日、都内で行われたVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』（3月20日から期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVD発売）の最速上映会に参加した。
【動画】志田こはく、“ドンブラザーズ”ネタぶっこみで会場爆笑！ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが爆笑トーク
「スーパー戦隊」シリーズ50周年、「VS」シリーズ30周年の歴史に残る集大成の作品となる。『ゴジュウジャー』から冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希のメインキャストが登壇。『ブンブンジャー』からは井内悠陽、葉山侑樹、鈴木美羽、宮澤佑が参加した。
『ブンブンジャー』チームは1年ぶりの集結となった。範道大也／ブンレッド役の井内は「ついに『ブンブンジャー』が帰ってこれたぞ、という気持ちが撮影の時から、すごくあって。公開をすごく楽しみにしていた」とにっこり。鳴田射士郎／ブンブルー役の葉山は「応援屋（ファン）の前で鳴田射士郎として立てた。みんなに会えるのがうれしかった」としみじみと話し、志布戸未来／ブンピンク役の鈴木は「『スーパー戦隊』シリーズ50周年、『VS』シリーズ30周年という素晴らしいタイミングで作品に携わらせていただいたのが光栄。1年後しに『ブンブンジャー』に帰らせてもらって、こんなに温かい空気で迎えてもらえるのがステキだなと思いました。作品を観させてもらいましたが、ホントにカッコいい！私たち。特に名乗りとか。鳥肌が立つと思います！」とファンに感謝しながら自画自賛した。
焔先斗／ブンバイオレット役の宮澤佑は「カッコいい『ゴジュウジャー』、カッコいい『ブンブンジャー』、そして歴代の先輩の方々が出て集大成のステキな作品になっています」とする。本作では、なぜか先斗がヒゲ姿なことが話題となっていたが「先斗の風貌が変わったと思われるかもしれませんが、それも成長とみて楽しんでいただけると」と呼びかけて笑わせていた。
■ストーリー
すべての並行宇宙がひとつに！世界の崩壊を食い止めるため、スーパー戦隊が力を合わせる!!
ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。
一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえたころのゴジュウジャー。ゴジュウジャーが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。
ピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠！しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ！セイントゴジュウウルフは空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。
細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。
2大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか？そして、変わってしまった吠の本当の目的とは!?
不安が広がる中、かつてそれぞれの世界を守った、歴戦のスーパー戦隊レッドたちも姿を現して…！
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焔先斗／ブンバイオレット役の宮澤佑は「カッコいい『ゴジュウジャー』、カッコいい『ブンブンジャー』、そして歴代の先輩の方々が出て集大成のステキな作品になっています」とする。本作では、なぜか先斗がヒゲ姿なことが話題となっていたが「先斗の風貌が変わったと思われるかもしれませんが、それも成長とみて楽しんでいただけると」と呼びかけて笑わせていた。
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ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。
一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえたころのゴジュウジャー。ゴジュウジャーが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。
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