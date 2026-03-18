シンガー・ソングライターで俳優の星野源（45）が17日、自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）に出演。

星野は「やらなければいけない仕事があって、それをやっているんです。やっているんですけど『ぽこ あ ポケモン』っていうゲームを始めてしまいまして…すごい面白いです」とNintendo Switch 2向けのゲームソフト「ぽこ あ ポケモン」を楽しんでいることを明かした。

続けて「(ゲームに夢中になると)時間が溶けるみたいなことを聞いたんです。やるまで情報見ないようにしなきゃと思いつつYouTubeとかでクリアレビューみたいなのが上がってるんだけど、もちろん再生はしないんだけど。サムネイルとかタイトルとかでどんな感じだったかとか分かるわけじゃないですか、絶賛なんですよ、みなさん」とコメント。

さらに、「とにかく時間が溶ける、時間がいくらあっても足りない時間泥棒みたいな。これヤバいなと思ったんだけどあまりに心がどんよりするんで、これはメタモンとポケモンたちに癒やされなければいけないと思ってやりはじめたら見事に癒やされまして最高です！」とした上で、「“可愛いよー！可愛いー！”とか言いながらやってます。あぁ仕事しなきゃ！って仕事して“メタモン…”と思いながらやってますね」と話した。