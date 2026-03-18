サッポロビールは１８日、第３のビール「ＧＯＬＤ ＳＴＡＲ（ゴールドスター）」と「麦とホップ」を、今年１０月以降にビールとして発売すると発表した。

同月の酒税改正でビールが減税となり、ビール類の酒税が一本化されるのに合わせ、ビールを強化する。

これまでより麦芽比率を高めてビールとして刷新する。具体的な発売時期や価格は未定。ゴールドスターはビールに近い飲み応え、麦とホップは強いコクをそれぞれ特徴とし、現在のコンビニ想定価格はいずれも１９８円（３５０ミリ・リットル、税込み）と低価格帯の商品となっている。

サッポロは主力ビールの「黒ラベル」や「エビス」といった中価格帯から高価格帯のビールに強みを持つ。第３のビールの刷新で「幅広い価格帯をそろえる戦略に移行する」としており、低価格の商品でも消費者を取り込みたい考えだ。

第３のビールを巡っては、サントリーが「金麦」、キリンビールが「本麒麟」をそれぞれビールに転換することを打ち出している。一方、アサヒビールは主力ビール・スーパードライの販促強化や新ブランドのビール「アサヒゴールド」の投入で攻勢をかける。

酒税改正ではビールが３５０ミリ・リットルあたり９・１円の減税となる一方、発泡酒や第３のビールは７・２６円の増税となり、商品の価格差が縮小するため、ビールの消費が拡大するとみられている。