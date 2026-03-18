中東情勢が緊迫する中、現地で活動を続ける国境なき医師団のトップが来日し、イランやレバノンでの医療支援の必要性を訴えました。

アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、国境なき医師団は現在、首都テヘランの診療所の閉鎖を余儀なくされています。

攻撃が続く中、診療所を開くためイラン当局と交渉しているということですが、イランではスタッフや物資の搬入に制約があることから、支援の実現がさらに難しくなっているといいます。

国境なき医師団インターナショナル会長 ジャビド・アブデルモネイム氏「イラン全土に戦闘が広がり、政府に（医療支援の）意欲があっても手が回らない状況です。現在のイランにはこうした緊急事態への備えがありませんでした。前例のない事態だからです」

国境なき医師団のアブデルモネイム会長は、スーダン系のイラン人で、中東地域にルーツがある身として、事態のさらなる悪化とイランに残る家族の安全について危惧していると語りました。

国境なき医師団インターナショナル会長 ジャビド・アブデルモネイム氏「まだイランには家族がいます。通信遮断のため家族と連絡をとるのは難しく、無事を確認できるのも3日おきくらいです」

一方、国境なき医師団として現在、最も活動を拡大しているのは、16日にイスラエル軍が限定的な地上侵攻を始め、攻撃が激化しているレバノンだということです。

国境なき医師団インターナショナル会長 ジャビド・アブデルモネイム氏「約70万人が避難を余儀なくされています。これはレバノンの約3分の1に相当します。ガザ地区での惨状が繰り返され始めています」

戦火が拡大する中、今後さらに避難民や医療支援を必要とする人が増える可能性があると危機感を募らせています。