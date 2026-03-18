東京Vvs川崎F スタメン発表
[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](味スタ)
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
DF 36 松田陸
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 35 田邉秀斗
MF 55 吉田泰授
FW 8 齋藤功佑
FW 27 白井亮丞
FW 40 新井悠太
控え
GK 41 中村圭佑
DF 6 宮原和也
DF 22 内田陽介
DF 23 深澤大輝
MF 7 松橋優安
MF 14 福田湧矢
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 71 平尾勇人
監督
城福浩
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 3 谷口栄斗
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 18 紺野和也
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 33 イ・クンヒョン
DF 13 三浦颯太
DF 32 林駿佑
MF 15 名願斗哉
MF 19 河原創
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 17 伊藤達哉
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
DF 36 松田陸
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 35 田邉秀斗
MF 55 吉田泰授
FW 8 齋藤功佑
FW 27 白井亮丞
FW 40 新井悠太
控え
GK 41 中村圭佑
DF 6 宮原和也
DF 22 内田陽介
DF 23 深澤大輝
MF 14 福田湧矢
MF 28 山本丈偉
FW 11 山見大登
FW 71 平尾勇人
監督
城福浩
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 3 谷口栄斗
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 18 紺野和也
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 33 イ・クンヒョン
DF 13 三浦颯太
DF 32 林駿佑
MF 15 名願斗哉
MF 19 河原創
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 17 伊藤達哉
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利