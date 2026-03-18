お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹さん（57）は3月16日、Xを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）観戦のため、アメリカのマイアミに到着したことを報告した。

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飯尾さんは「侍JAPANの皆さん 熱闘お疲れ様でした」と侍ジャパンを労い「次の大会またお願いします」とコメント。さらに「飯尾家長男は熱闘の17時間後に出川さんと中岡達が待つマイアミに到着」と、試合終了後にマイアミに到着したことを報告した。

飯尾さんが公開した写真は、水色の上着を羽織り、足元はサンダルというラフなスタイルで笑顔を浮かべる自身の姿だ。

また、先にマイアミに到着していた同じくお笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一さん（48）も、自身のXで飯尾さんの到着を報告している。

侍ジャパンは飯尾さんのマイアミ到着前に行われた準々決勝でベネズエラに敗退。飯尾さんは残念ながら、アメリカに到着したものの、現地で侍ジャパンの試合を観戦することはかなわなかった。

【画像】マイアミに到着した飯尾和樹さん（画像は飯尾和樹さんXより引用）

この投稿には、Xユーザーから「芸人としては100点満点のタイミングですねw」「Youは何しにマイアミへ」「天気も泣いてますね」「到着おつかれさまです」「決勝戦楽しみですね！」「丁度良い時に上陸できたのでは？」「さすが笑いの取れる人！」「さすがもってるねー」「野球ファンの鏡です」「日本チームと入れ違いですかね？」「痛恨の極みですね」「笑いをありがとう」などコメントが多く寄せられた。