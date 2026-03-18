Viessmann FIS Ski Jumping World Cupが、3月16日に公式Instagramを更新。山形市役所所属のスキージャンプ男子、内藤智文（33）を紹介した。ノルウェー・オスロで行われたW杯男子個人第26戦では、内藤が131.5メートルを飛び初優勝。自身初の表彰台がそのまま初Vとなる快挙となり、仕事と競技を両立する「公務員ジャンパー」の頂点到達に視線が集まっている。

【画像】「可愛さのレベルが違う」原田葵、五輪取材での“透明感”が半端ない！ 現地でのプチハプニングも明かす

公開された写真では、内藤が鮮やかな黄色のスキー板を手に、満面の笑みを浮かべている。ゼッケンの胸元にはぬいぐるみをのぞかせ、木製の家型トロフィーを手にした姿が印象的だ。赤いボードの前で見せた晴れやかな表情が、待望の初優勝の喜びをまっすぐ伝えている。

【画像】初優勝の記念品を手に笑顔を見せる内藤（画像はViessmann FIS Ski Jumping World Cup公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「公務員の内藤智文のワールドカップ初優勝もメチャクチャすごい」「めっちゃ良い笑顔」「内藤さんカワイイ！」「内藤智文選手、W杯初優勝おめでとうございます！ 山形市職員として働きながら頂点を極めるとは本当にすごい！」といった称賛の声が寄せられている。