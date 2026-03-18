　本日の日経平均株価は、中東情勢混乱に伴う原油供給をめぐる過度な懸念が後退し、前日比1539円高の5万5239円と5日ぶりに急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は22社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＷＴＩ価格が96ドル前後の高止まり状態が追い風となったＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]、石油資源開発 <1662> [東証Ｐ]、エリオットによる株式取得報道で思惑買いが向かった商船三井 <9104> [東証Ｐ]など。そのほか、初穂商事 <7425> [東証Ｓ]は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　鉱業
<1662> 石油資源　　　東Ｐ　鉱業
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<3441> 山王　　　　　東Ｓ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品

<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3673> ブロドリーフ　東Ｐ　情報・通信業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<5290> ベルテクス　　東Ｓ　ガラス土石製品
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器

<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<7425> 初穂商事　　　東Ｓ　卸売業
<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8715> アニコムＨＤ　東Ｐ　保険業

<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9101> 郵船　　　　　東Ｐ　海運業
<9104> 商船三井　　　東Ｐ　海運業
<9107> 川崎汽　　　　東Ｐ　海運業
<9279> ギフトＨＤ　　東Ｐ　小売業

<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9632> スバル　　　　東Ｓ　サービス業

株探ニュース