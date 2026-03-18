

本日の日経平均株価は、中東情勢混乱に伴う原油供給をめぐる過度な懸念が後退し、前日比1539円高の5万5239円と5日ぶりに急反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は22社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＷＴＩ価格が96ドル前後の高止まり状態が追い風となったＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]、石油資源開発 <1662> [東証Ｐ]、エリオットによる株式取得報道で思惑買いが向かった商船三井 <9104> [東証Ｐ]など。そのほか、初穂商事 <7425> [東証Ｓ]は5日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 鉱業

<1662> 石油資源 東Ｐ 鉱業

<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業

<3441> 山王 東Ｓ 金属製品

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品



<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業

<3673> ブロドリーフ 東Ｐ 情報・通信業

<4966> 上村工 東Ｓ 化学

<5290> ベルテクス 東Ｓ ガラス土石製品

<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器



<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器

<7425> 初穂商事 東Ｓ 卸売業

<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業

<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業

<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業



<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9101> 郵船 東Ｐ 海運業

<9104> 商船三井 東Ｐ 海運業

<9107> 川崎汽 東Ｐ 海運業

<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業



<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9632> スバル 東Ｓ サービス業



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