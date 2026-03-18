木村魁希、舞台あいさつをかき乱す 葉山侑樹に突然話題振る「青い人と友だちでして」
俳優の木村魁希、井内悠陽、葉山侑樹が18日、都内で行われたVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』（3月20日から期間限定上映、7月29日にBlu-ray＆DVD発売）の最速上映会に参加した。
【動画】志田こはく、“ドンブラザーズ”ネタぶっこみで会場爆笑！ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが爆笑トーク
「スーパー戦隊」シリーズ50周年、「VS」シリーズ30周年の歴史に残る集大成の作品となる。『ゴジュウジャー』から冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村のメインキャストが登壇。『ブンブンジャー』からは井内、葉山、鈴木美羽、宮澤佑が参加した。
『ゴジュウジャー』の熊手真白／ゴジュウポーラーを木村が、『ブンブンジャー』で範道大也／ブンレッドを井内、鳴田射士郎／ブンブルーを葉山が演じた。冒頭のあいさつで木村は「青い人（ブンブルー）が友だちでして。よく飲みに行くんですけど、スーパー戦隊の年間スケジュールを聞いてまして。『ついにVS来たか！』と思いました。そういう時に先輩面してくる」とにやり。突如、話題を振られて葉山は「してないですからね！急に振られると思ってなくて、めちゃくちゃ油断した！」と大慌てに。続く順番だった井内は「やりにくい…」と苦笑い。すると再び木村が話そうとし、井内とバッティング。ピュアな井内が大混乱するなど、木村のかき乱しっぷりに会場は笑いに包まれていた。
■ストーリー
すべての並行宇宙がひとつに！世界の崩壊を食い止めるため、スーパー戦隊が力を合わせる!!
ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。
一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえたころのゴジュウジャー。ゴジュウジャーが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。
ピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠！しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ！セイントゴジュウウルフは空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。
細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。
2大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか？そして、変わってしまった吠の本当の目的とは!?
不安が広がる中、かつてそれぞれの世界を守った、歴戦のスーパー戦隊レッドたちも姿を現して…！
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ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
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一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえたころのゴジュウジャー。ゴジュウジャーが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。
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