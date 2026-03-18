2018年に「タッキー&翼」を解散し、俳優として活動する今井翼（44）が、17日、Instagramを更新。薬指の指輪が光る最新ショットに反響が寄せられている。

【映像】薬指に指輪をつけた今井翼の最新ショット

これまでもInstagramで、愛犬を抱っこした姿や自宅での自撮りショットなど、プライベートの様子を発信してきた今井。また、トレーニングの様子も度々公開しており、2026年1月6日の投稿では「トレーニング始め。約3カ月で5キロ減。」と、3月3日には「きょうもしっかりトレーニング！インボディ計ったらマイナス1キロでした！ #63キロ今井」と、減量した姿とともに体重も公開していた。

近影にファン注目「薬指の指輪が気になります」

17日の投稿では、4月18日から開催されるディナーショーのリハーサル風景を公開。「ショーに向けて、リハーサルが始まり、きょうはボーカルリハをやってきました」とし、グッドポーズをする自撮りショットを披露している。

この投稿には「薬指の指輪が気になります」「いよいよですね！」「あと1カ月ですね。待ち遠しいような、もっとこの時間を楽しんでいたいような複雑な気持ちです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）