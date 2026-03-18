サッと穿くだけ！【しまむら】40・50代のおしゃ見え♡「主役級スカート」

コーデがなんだか物足りない……。そんなときには「主役級スカート」があると頼りになります。シンプルなトップスと合わせるだけでおしゃれ見えが狙えるのも魅力。そこで今回は【しまむら】から、コーデがぐっとあか抜けそうなスカートを紹介します。

裾フリルがかわいいストライプスカート

【しまむら】「TT ＊ AKASTスソフレアSK」\1,639（税込）

シンプルなトップス合わせでもコーデが華やぐ、ストライプ柄と裾フリルが特徴のロングスカート。甘めのフリルは控えめで、大人コーデにも取り入れやすい1枚です。縦ラインを強調する柄で、すっきり見えを狙えそう。

レースで魅せる大人のブラックスカート

【しまむら】「TT*AMYサテンスソレース」\1,639（税込）

ブラックのサテンスカートの裾にレースがあしらわれた、大人っぽい雰囲気のロングスカート。女性らしい華やかさがありながらも、意外にもカジュアルコーデに取り入れやすく、こなれ感を醸し出せそうです。

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Writer：licca.M