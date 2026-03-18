ポップしなないでが、メジャー4thフルアルバム『Bye』を本日リリースした。

今回のアルバムに関してメンバーは、「別れを”切ない寂しいやりきれない”で終わらせないために我々は音楽をやっているようなものなので、聴けば伏目がちにでも前を向けるような、少し胸が軽くなるような、そんなアルバムを作ったつもりです。まあ別れは結局切なくて寂しくてやりきれない上に腹立つんですけどね。元気な時に聴いても勿論いいアルバムなので、是非年中聴いてください」とコメントしている。

そして、先ほど20時にはアルバムリード曲「愛はこんなに哀しいんか」のMVが公開された。本曲は、別れに伴う悲しみを目まぐるしい言葉と歌で表現する疾走感のあるピアノロックチューンだという。映像は、クリエイター・伊豆見香苗により制作されたアニメーション作品に仕上がっている。

さらに、ポップしなないでは4月18日の神奈川・F.A.D YOKOHAMA公演を皮切りに、全15公演の全国ワンマンツアー＜Bye, Bye, Bye!!＞を開催する。ファイナル公演は、6月27日の東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)となる。3月21日10時よりチケットの一般発売が開始するので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜ポップしなないでワンマンツアー“Bye, Bye, Bye!!”＞ 2026年4月18日（土）神奈川・F.A.D YOKOHAMA

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/ 2026年4月19日（日）宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞GIP

https://www.gip-web.co.jp/t/info 2026年4月25日（土）岡山・CRAZYMAMA2ndRoom

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞YUMEBANCHI(岡山)

086-231-3531（平日12:00〜17:00） 2026年4月26日（日）広島・SIX ONE Live STAR

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞YUMEBANCHI(広島)

082-249-3571 （平日12:00〜17:00） 2026年5月9日（土）新潟・GOLDEN PIGS BLACK STAGE

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞FOB 新潟

025-229-5000 2026年5月16日（土）兵庫・Music Zoo KOBE 太陽と虎

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉

06-6357-3666 （平日15:00〜18:00）/ info@shimizuonsen.com 2026年5月17日（日）香川・高松TOONICE

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞DUKE

087-822-2520（平日11:00~17:00） 2026年5月23日（土）京都・京都MOJO

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉

06-6357-3666 （平日15:00〜18:00）/ info@shimizuonsen.com ・2026年5月24日（日）石川・金沢vanvanV4

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞FOB金沢

076-232-2424 2026年5月30日（土）静岡・静岡UMBER

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション静岡

054-284-9999（月〜土12:00-18:00） 2026年5月31日（日）愛知・NAGOYA JAMMIN’

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞サンデーフォークプロモーション

052-320-9100（12:00-18:00） 2026年6月6日（土）福岡・DRUM Be-1

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞キョードー西日本

0570-09-2424 / http://www.kyodo-west.co.jp 2026年6月7日（日）大阪・梅田Banana Hall

OPEN/START 16:15/17:00

＜公演に関するお問合せ＞清水音泉

06-6357-3666 （平日15:00〜18:00）/ info@shimizuonsen.com 2026年6月13日（土）北海道・SPiCE SAPPORO

OPEN/START 16:30/17:00

＜公演に関するお問合せ＞WESS

info@wess.co.jp / http://www.wess.jp 2026年6月27日（土）東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)

OPEN/START 16:00/17:00

＜公演に関するお問合せ＞ディスクガレージ

https://info.diskgarage.com/ ▼チケット

前売：スタンディング\4,500（税込）ドリンク代別途必要

前売：学生スタンディング\2,500（税込）ドリンク代別途必要

※学割注意事項

当日、入場口にて小学生はマイナ保険証や年齢を確認できる身分証、中学生・高校生・大学生・専門学生の方は学生証をご持参ください。 (公演日当日に学生である必要あり)

お忘れの場合は通常料金（差額）をお支払いいただきます。 ぴあ：https://w.pia.jp/t/popsnnid-byebyebye/

イープラス：https://eplus.jp/popsnnid/

ローチケ：https://l-tike.com/popsnnide/

◾️新曲「どっぽん！バスボール」

2026年2月6日（金）リリース © (2026) Copyright 配信URL：https://PopNeverDies.lnk.to/BathBall

品番：COKM-46260

発売・配信元：日本コロムビア

◾️絵本『どっぽん！バスボール』 作：伊豆見香苗 ポップしなないで

デザイン：佐藤亜沙美（サトウサンカイ）

発行元：303BOOKS

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

サイズ：横210mm × 縦200mm

ページ数：45ページ

ISBNコード：978-4-909926-49-4

発売日：2026年2月6日

商品WEBサイト：https://303books.jp/bathball/