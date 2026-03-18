CLAN QUEENが4月15日に配信リリースする、初のメジャーディール作品となるトリプルA面シングルの詳細が解禁された。

「Secret Empire」(読み：シークレットエンパイア)と名付けられた今作。作品タイトル「Secret Empire」＝「秘密の帝国」という名の通り、CLAN QUEENが2022年の結成以降少しずつその勢力やファンダムを拡大してきた事が、メジャー移籍という今回のタイミングにおいて、より公然のものになり、そして原点回帰をするような意味もはらんでいる。

更には、トリプルA面という形で、CLAN QUEENが持つ楽曲表現の幅を見せる3曲であるとともに、yowa、AOiがそれぞれ単独で歌唱する楽曲など新鮮な表現を取り入れた作品となった。

そんな中から、「無花果」(読み：いちじく)を4月1日に先行配信する事も決定。先行配信曲「無花果」は、「無花果」がその果実の隙間にひっそりと花を咲かせる事から、“隙間が埋まらなくともその空白を愛することができたら、まだ対価として失った君のそばにいれるかもしれない”、そんな願いを込めた、CLAN QUEENとしては初めてストリングスを生でレコーディングし、オルタナティブとポップスが同居する、儚くも力強い楽曲となっている。

本日より「無花果」およびトリプルA面シングル「Secret Empire」の各ストリーミングサイトでのPre-Add/Pre-Save(予約)も開始となる。

そして、「Secret Empire」の配信ジャケットも公開。カメラマンとしても活躍し、The Oral CigarettesやCreepy Nuts、LiSAなどの作品も手掛ける河島遼太郎との初タッグで制作。今作のテーマ/世界観を表したコラージュアートとなっている。

そんなCLAN QUEENは4-5月に全国ツアー＜CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026＞を開催。

会場は東名阪Zepp、更にはワンマンLIVE初開催となる札幌、福岡の全5都市となっていて、既に4月11日 (土)札幌、4月19日 (日)福岡公演、5月15日 (金) 東京公演のチケットはソールドアウト。名古屋・大阪公演のチケットは一般発売中。

さらに、12月18日に開催される東京ガーデンシアターでのワンマンライブのタイトルも＜ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞に決定。今回のトリプルＡ面シングルのタイトル「Secret Empire」を冠したライブとなる。本日からチケットのオフィシャル先行受付もスタートしている。

■Major 1st / Triple A-side Single「Secret Empire」

2026.4.15 Digital Release

Pre-Add/Pre-Save：https://CLANQUEEN.lnk.to/SecretEmpire

1.無花果 ※4/1から先行配信

2.Eden

3.Dirty Little Secrets 先行配信「無花果」

Pre-Add/Pre-Save：https://CLANQUEEN.lnk.to/Fig

■＜CLAN QUEEN ONEMAN LIVE 2026「Secret Empire」＞

2026/12/18(金)OPEN 18:00 / START 19:00 Ticket

オフィシャル先行

3/18(水)20:00〜4/5(日)23:59

https://l-tike.com/clanqueen/

■＜CLAN QUEEN “Grand Hotel MONOPOLY Tour” 2026＞ 2026/4/11 (土)北海道 PENNY LANE 24 ※SOLD OUT

16:00 / 17:00 2026/4/18 (土)福岡 BEAT STATION ※SOLD OUT

16:30 / 17:00 2026/4/19 (日)福岡 BEAT STATION ※SOLD OUT

16:30 / 17:00 2026/5/8 (金)愛知 Zepp Nagoya

18:00 / 19:00 2026/5/10 (日)大阪 Zepp Osaka Bayside

17:00 / 18:00 2026/5/15 (金)東京 Zepp DiverCity ※SOLD OUT

18:00 / 19:00 Ticket : ￥6,500+1D Ticket

一般発売中 ローソンチケット：https://l-tike.com/clanqueen/

イープラス：https://eplus.jp/clanqueen/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/clanqueen/