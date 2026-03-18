ニールセン監督が称賛「今日は日本が圧倒的に支配したゲームだった」

なでしこジャパン（日本女子代表）は3月18日、女子アジアカップ準決勝で韓国女子代表と対戦し、4-1で勝利を収め、オーストラリアが待つ決勝に駒を進めた。

宿敵を下して決勝進出を決めたニルス・ニールセン監督は試合後、「今日は日本が勝利にふさわしいチームだったかなというふうに思います。もちろん韓国もこの大会で非常に活躍をしましたけど、今日は日本が圧倒的に支配したゲームだったかなというふうに思います」と語り、この一戦を総括した。

試合は序盤から日本が主導権を握った。前半15分、MF長野風花のパスカットからFW植木理子が決めて先制すると、同25分にはFW浜野まいかが技ありのシュートを沈めて追加点を奪う。後半30分にはコーナーキックからDF熊谷紗希が頭で合わせて3点差に広げた。その後1点を返されたものの、直後の後半34分にFW千葉玲海菜がダメ押しゴールを奪取。終盤は守備陣の粘りもあり、4-1というスコアで日韓戦10試合負けなしの記録を伸ばした。

ニールセン監督は、大会を通じて地力を示してきたライバルを退けた自軍のパフォーマンスに強い自信を覗かせた。「まずはこの瞬間をちょっと楽しむ時間をいただければなというふうに思います」と、完勝で掴み取ったファイナルへの切符を素直に喜んだ。

次なる舞台は、アジアの頂点を懸けたオーストラリアとの決勝戦だ。指揮官は「ただ本当にこのオーストラリア、この大会も激しいバトルを戦ってきましたので、個人的に知ってる選手、監督もいるので、オーストラリアと戦えることを非常に楽しみにしてます」とコメント。知己の多い強豪との対戦へ向け、静かに闘志を燃やしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）