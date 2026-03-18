女優の橋本環奈（27）が、18日放送の日本テレビ系「WBC詳報」（後7・00）に出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を現地観戦したことを報告した。

番組では、17日（日本時間18日）に行われた米国―ベネズエラの決勝を詳報。世界最高峰のプレーの応酬に一同が酔いしれた。さらに、大会を多角的に総括。今大会の106本塁打の中から、飛距離や確信立ちの秒数などをランキングで紹介した。

MCの「麒麟」川島明からは、「環奈ちゃん、今大会のNo.1ホームランは？」と質問が飛んだ。

すると橋本は「100本以上も出てるんだ」と、そのアーチ数に驚いた。また「私、実際チェコ戦を見に行っていたので。観戦していたので、村上選手の満塁弾はめっちゃ盛り上がりました。うわ〜！みたいな」とも告白。1次ラウンド・チェコ戦の村上宗隆内野手の豪快な満塁弾を挙げた。

橋本はこの日、髪をポニーテールでまとめ、ネイビーのオフショルドレスで出演。決勝のハイライトVTRでは、ワイプで多彩な表情を見せていた。

SNSには「あかん…環奈さん美し過ぎる…」「橋本環奈、大きなテレビの画面で見ると綺麗過ぎる」「WBCの環奈ちゃん衣装似合いすぎてる可愛い‥」「え？環奈ちゃんチェコ戦見に行ってたの！」「環奈ちゃんが可愛すぎて、プレーではなくワイプばかり見てしまう」と、さまざまな反応が上がっていた。