犬の『メンタルが崩壊する』絶対NG行為５選

飼い主の行動は、愛犬に大きな影響を与えます。下記のような行動をしてしまうと、犬のメンタルが崩壊し、人間不信のトラウマを植え付けてしまうので絶対にやめましょう。

1.物理的な暴力を加える

当然ですが、物理的な暴力を加える行為は虐待に該当します。犬が怪我を負ってしまう危険がありますし、怪我を負わずとも心に深い傷を負ってしまうのです。飼い主をはじめ、人間に対して強い恐怖心を抱くようになり、メンタルが崩壊してしまうので絶対にやめましょう。

2.毎日のように大声で怒鳴りつける

物理的な暴力でなくとも、攻撃的な行動は犬のメンタルを崩壊させてしまう恐れがあります。例えば、大きな声で怒鳴りつける行為が該当します。

毎日のように大声で怒鳴りつけていると、犬は飼い主に対して強い不安や恐怖心を抱くようになり、強い不安や恐怖を抱くようになります。犬を怒鳴りつけずとも、家族と大声で喧嘩する姿にも不安を抱く犬は多いので、家族喧嘩も極力犬の前では控えましょう。

3.愛犬からのサインを無視し続ける

愛犬からの「不安だよ」「甘えたい」などのサインに気付いていますか。このアピールをことごとく無視し続けていると、やがて犬のメンタルは崩壊し、「何を伝えても飼い主には意味がない」と諦めてしまいます。

この行動により、信頼関係が崩壊し、飼い主に対してなんのリアクションも取らなくなってしまうでしょう。人間不信というトラウマを植え付ける行為なので、愛犬からのサインにはなるべく気付いて適切に対応してあげてください。

4.甘えてくる犬を強く拒絶する

甘えてくる愛犬に「やめて」「あっち行って」など、強く拒否反応を示してしまった経験はありませんか。忙しい時など、つい強い口調でひどい言葉を吐いてしまう人もいるかもしれません。

犬は言葉の意味を正しく理解することはできずとも、口調や飼い主の行動、表情などから大まかなニュアンスを読み取ることは可能です。「邪険にされた」と感じれば、強い寂しさや悲しさに襲われ、やがてメンタルが崩壊してしまいます。

5.散歩や食事などの最低限のお世話を怠る

散歩や食事などの最低限のお世話を怠る行為は、ネグレクトと言って虐待行為に該当します。健康的な生活を受けさせてもらえないと、強いストレスや不安、孤独を感じるようになり、メンタルが崩壊してしまうので、飼い主として基本的なお世話は欠かさず、毎日コミュニケーションを取りましょう。

犬のメンタルが崩壊しているサイン

犬のメンタルが崩壊していると、以下のような行動が増えます。

食欲がなくなる 元気がなくなり、反応が薄くなる 悲しそうな鳴き声を頻繁に出す ものを破壊する 自分の体の一部を噛んだり舐めたりし続ける（自傷行為）

上記のような様子が見えはじめたら、メンタルに異常をきたしているサインです。強いストレスが原因と思われるので、生活環境や飼い主の接し方、お世話の仕方を見直してください。

メンタルが崩れてしまった犬のケア方法

すでにメンタルが崩壊してしまったわんこには、どのように接するべきなのでしょうか。一度、メンタルが崩壊してしまった犬は、すぐに元通りに回復することは難しく、時間をかけて根気強く信頼関係を取り戻していく必要があります。

まずは、安心して快適に過ごせる環境を整えてあげて、なるべく飼い主がそばにいてあげられるように配慮しましょう。その上で、愛犬からの細やかなサインにも気付き、適切に対応してあげてください。

愛犬が怖がらないようであれば、隣に座って優しく撫でたりマッサージをしたりしながらスキンシップを取ります。もしも怯える様子を見せる場合は、少し離れたところでアイコンタクトを送るところから始めて、愛犬の様子を伺いながら少しずつ距離を縮めていきましょう。

どうしても愛犬の様子や行動に不安を感じるようであれば、動物病院やドッグトレーナーに相談し、プロの力を借りながら乗り越えてください。

まとめ

いかがでしたか。犬は繊細な感性を持つ動物なので、飼い主の行動次第ではメンタルが崩壊してしまう恐れもあります。もしもメンタルが崩れ始めている場合は、速やかに接し方を見直し、愛犬が安心して飼い主と過ごせるように計らってください。

(獣医師監修：寺脇寛子)