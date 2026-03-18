クリープハイプが、新作EP『仮のまま定着したような愛情で』を5月27日にリリースする。

（関連：【画像あり】クリープハイプ、尾崎世界観が撮影した写真を元に構築された新作EPジャケット写真）

本作は前作『だからそれは真実』から3年2カ月ぶりとなるEP。新譜のリリースはアルバム『こんなところに居たのかやっと見つけたよ』から1年半ぶりとなる。バンドらしい制作スタイルで作り上げた新曲全5曲が収録されており、5月より開催される『ライブハウスツアー2026「あのころ一番熱いのは君の口の中だった」』とともに、改めてバンドとしての姿勢を提示する作品となっている。トラックリストは後日公開予定だ。

あわせて本作のジャケットも公開。クリープハイプの作品を多数手掛けるアートディレクター 寄藤文平が手掛けており、尾崎世界観（Vo/Gt）が撮影した写真を元に、網点を用いた儚くも繊細な表現で構築された、今作のテーマや質感を感じさせる仕上がりとなっている。

また、今作は初回限定盤、通常盤ともに、映像特典DVDが付属。初回限定盤には、メンバー自らカメラを回して撮影したドキュメンタリー映像を、通常盤には本EPの制作期間におけるレコーディングやライブのメイキング映像を収録予定だ。詳細は後日発表となる。

さらに、予約購入者限定でライブハウスツアーの各公演を対象としたチケット先行申込（抽選）ができるシリアルナンバーが付与される。

（文＝リアルサウンド編集部）