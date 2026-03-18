「我々では相手にならない」「いつになったら日本に追いつけるのか」なでしこJに４失点で４強敗退の韓国。母国ファンは失望「実力が違いすぎる」【女子アジア杯】
現地３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、韓国女子代表はなでしこジャパンと対戦した。
序盤から日本に主導権を握られる展開の韓国。すると15分、25分に失点。後半に入ってもペースを掴めずにいると、75分に追加点を献上。78分にカン・チェリムが１点を返すも、わずか３分後に再びゴールを許し、そのままタイムアップ。１−４で敗れた。
悔しい結果に終わった韓国。試合を速報した韓国のポータルサイト『NAVER』のコメント欄には、以下のような声が寄せられている。
「日本は圧倒的だ」
「我々では相手にならない」
「日本は一軍ではないのに...」
「実力が違いすぎる」
「日本が怖いのは、勝敗が決まっているのに得点を狙っているところだ」
「非常に残念だ」
「いつになったら日本に追いつけるのか」
「W杯でも勝てないんじゃないか？」
「日本に負けるのが当たり前になってしまった」
「なぜ攻撃を積極的にしかけないんだ」
前回大会は準優勝だった韓国。今大会は４強敗退で、多くのファンが落胆している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】華やかコスチュームでエール！ 大会を彩る韓国女子サポを特集！
序盤から日本に主導権を握られる展開の韓国。すると15分、25分に失点。後半に入ってもペースを掴めずにいると、75分に追加点を献上。78分にカン・チェリムが１点を返すも、わずか３分後に再びゴールを許し、そのままタイムアップ。１−４で敗れた。
悔しい結果に終わった韓国。試合を速報した韓国のポータルサイト『NAVER』のコメント欄には、以下のような声が寄せられている。
「我々では相手にならない」
「日本は一軍ではないのに...」
「実力が違いすぎる」
「日本が怖いのは、勝敗が決まっているのに得点を狙っているところだ」
「非常に残念だ」
「いつになったら日本に追いつけるのか」
「W杯でも勝てないんじゃないか？」
「日本に負けるのが当たり前になってしまった」
「なぜ攻撃を積極的にしかけないんだ」
前回大会は準優勝だった韓国。今大会は４強敗退で、多くのファンが落胆している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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