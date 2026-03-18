「爆ビジュ」NiziU・マユカ、“レベチ”な最新ショットに絶賛の声「新ビジュ最強すぎます」「前髪ありは反則」
ガールズグループ・NiziUの公式Instagramは3月17日に投稿を更新。メンバー・マユカさんのMV撮影舞台裏ショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】マユカさんの圧倒的なビジュアル
コメントでは、「瞳が美しくて優しい雰囲気があるまゆち可愛すぎです〜」「タクシーからこんな可愛い子降りてきたら…幸せすぎる」「前髪ありは反則です…」「マユチ爆ビジュ」「まゆち美人すぎるー」「新ビジュ最強すぎます」「レベチ」と絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】マユカさんの圧倒的なビジュアル
黒レザージャケット姿を披露同アカウントは「[#NiziU_CAM] NiziU『Dear…』 M/V Behind Digicam Photo」とつづり、撮影舞台裏の写真を1枚投稿。黒いレザージャケットに白いトップスを合わせたマユカさんが車のドアから降りる姿を収め、洗練されたスタイルと圧倒的なビジュアルが際立っています。柔らかなほほ笑みを浮かべた表情です。
西野カナさんの楽曲『Dear…』をカバー今回の舞台裏ショットは、西野カナさんの楽曲『Dear…』をNiziUがカバーし、そのミュージックビデオ撮影時のもの。デビュー以来、国内外で高い人気を誇るNiziUは、メンバーそれぞれの個性あふれるビジュアルでもファンを魅了し続けています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)