忍び寄る「低栄養」の危険性

今、働き盛りの人たちにも、危険性が指摘されている「低栄養」。低栄養は単なる栄養不足ではなく、欧米では正式な病名にされていて、深刻な病気の第一歩と言われている。

「リハ栄養」栄養改善×リハビリ

低栄養からの改善とリハビリテーションを結び付けた「リハ栄養」という新しい医療の今に迫る。

脳出血から「リハ栄養」で回復

石川県七尾市で鍼灸院を営む、道下清治さん75歳。

2025年6月、脳出血で病院に運ばれ、集中治療を受けました。一時、歩けなくなるのではと心配しましたが、およそ1か月の入院とリハビリ、退院後の在宅の訪問リハビリにより、今では杖なしで歩けるほど、回復しました。

◇道下清治さん…「体力をつけるときには、やっぱり歩くことが大事ですと言われた」

道下さんは1日2000歩以上歩き、多い日は6000歩、7000歩ほど歩いている。

◇道下清治さん…「必ずリハビリをしていけば、必ず仕事ができるのではないかという気持ちの面で勇気をいただいた」

リハ栄養の拠点が能登に

道下さんを勇気づけたのが、地元・七尾市にある恵寿総合病院です。

ここには能登で唯一リハビリ専門の病棟があります。

12年前からリハビリと栄養管理を結び付けた「リハ栄養」を行うため、さまざまな職種の専門家がチームを組んでいます。

◇言語聴覚士・薮下千穂さん…「リハ栄養の中では飲み込みの評価を行って、食べられる食形態の検討を行っています」

◇作業療法士・五十嵐満哉さん…「どのように工夫したら、自分で食べられるようになるかといった環境の調整を行っているのが主なチームの役割です」

◇理学療法士・星野雄太さん…「患者の活動量を各担当から聞きまして、カンファレンスに報告して、栄養状況を見ながら、活動量を調整して各担当に周知共有を行っています」

◇看護師・森下弘子さん…「リハビリの方々が患者の身体や嚥下の機能を評価したものを、生活の中でしっかりいかしていけるか支援しています」

◇管理栄養士・小蔵要司さん…「管理栄養士です。リハ栄養チームのリーダーをしています。消費エネルギー量に見合った栄養量、その方にあった食事を提供することを役割としています」

せっかく動いても、やせ細ることも…

現在、リハビリに取り組んでいる石川県七尾市中島町の椎昭栄さん78歳。

2025年12月、脳出血で左手が麻痺し、恵寿総合病院でリハ栄養を受けています。

78歳の昼食に「大盛りごはん」

この日の昼食。高齢の椎さんには、多すぎるような大盛りごはんが…

◇管理栄養士・小蔵要司さん…「柔らかめのご飯で300グラムあります。見た目にはこれだと、高齢者にこれだけと思うことも多いのですけれど、我々はそれだけ2000キロカロリー、人によっては3000キロカロリーとっていただいて、機能改善、筋肉量を増やして、歩くとか身体機能を改善して家に帰っていただきたいという取り組みをしています」

「サルコペニア」「フレイル」につながる危険も

身体を動かす量に見合った十分な栄養をとらなければ、回復につながりにくくなり、筋肉が減少する「サルコペニア」や、心身ともに機能低下した状態の「フレイル」につながり、悪化する恐れがあると言われます。

「リハ栄養」チームで

恵寿総合病院では、週に1回患者に関わる人たちが職域を越えて、チームでカンファレンスを行い、患者の状態を分析しています。

その分析をもとにリハビリの運動量に加え食事の量やかたさ、大きさを調整したりごはんをそうめんに替えるなど、メニューを工夫しているほか、患者の好みにもできる限り応えているということです。

◇管理栄養士・小蔵要司さん…「このジュース、いつも飲んでもらっていますけれども、味はどうですか」

◇椎昭栄さん…「甘くて飲みやすいわ」

◇管理栄養士・小蔵要司さん…「そうですか。コーヒーが前から好きと聞いていたので、本人の嗜好に合わせてコーヒー味の栄養の補助食品をつけています」

普段からの栄養改善も促す

◇椎昭栄さん…「いやーほとんど無頓着でしたね。好き放題でしたから。もともと歯があまりなかったので、硬いものは避けて、ほとんどが麺類、インスタントラーメンが主体で」

◇作業療法士・北谷渉さん…「リハビリだけしていても、やっぱり消費するエネルギーが増えていってしまい、せっかく頑張って動いても、逆にやせ細ってしまうことが多くなってしまうような状況ですので、摂取するエネルギーを増やすというところを栄養士に相談して、フォローいただいている形になります」

訪問リハビリで栄養ケアも

退院後、訪問リハビリを受けている道下清治さん。

作業療法士が定期的に自宅を訪問し玄関の段差緩和や運動量を提案するなど生活をサポートしています。

道下さんは、弱視に加え、糖尿病でもあるためリハ栄養のケアや家族の支えが必要です。

◇妻の道下敦子さん…「以前は、この病気をする前は本当に水分をとらない人でした。やっぱり水分が足らなかった、血管が硬くなっていて、切れてしまったんだって。今は常にお茶のコップを置いて水分を摂るようにしている」

若い世代の「低栄養」が課題

リハ栄養の現場では、椎さんや道下さんのような高齢者だけでなく、若い世代の「低栄養」への対応も課題となっています。

14日、石川県金沢市で開催された「リハ栄養学会」の全国大会。

リハ栄養学会の理事長で、熊本リハビリテーション病院のサルコペニア・低栄養研究センター長の吉村芳弘理事長は「低栄養」の危険性を次のように指摘します。

入院高齢者の「低栄養」死亡率4倍に

◇リハ栄養学会・吉村芳弘理事長…「入院されている高齢者で低栄養があると、死亡率が4倍くらいになることが分かっています」

女性の「低栄養・低体重」が危ない

◇リハ栄養学会・吉村芳弘理事長…「特に女性の若年層の低栄養、低体重が最近注目されているが、女性だけでなく、若い男性も、働き盛りの中年層もそうですが、あまり体重を絞りすぎることで、年を取ってからサルコペニア、フレイルになりやすいことが分かっていますので、身体のことは大事ですので若いときから考えてほしいと思います」

高齢者だけでなく、若者も含めた誰もが向き合わなければいけない低栄養の危険性。

「私だけは大丈夫」と思っているとひたひたと低栄養が忍び寄り、気づいたときには健康を維持できない身体になってしまうかもしれません。