さっと羽織れてきれい見え！【ユニクロ】カジュアルな「ライトアウター」でつくる大人の春コーデ3選
気軽に羽織れてきれい見え！ 春のユニクロアウター3選！コーディネートの一番外側にくる「アウター」は、おしゃれ度を左右するキーアイテムです。今、おすすめしたい「ユニクロの最旬アウター」3点を、着こなしと合わせてご紹介します。
1. 襟の切り替えが目をひく「ショート丈アウター」
コーデュロイ素材の襟が目をひく「ユーティリティショートジャケット」（税込6990円）は、適度なハリ感があって高見えするアイテムです。生地にはウォッシュ加工を施したコットン素材を使用。裏地はチェック柄で、袖口を折り返すとアクセントになってアレンジも楽しめます。
写真はベージュのジャケットに白のパンツを合わせた、春らしい爽やかな配色のコーディネート。フロント部分には上からも横からも手が入る二重ポケットがついており、スマホが出し入れしやすいのもメリットです。
2. 花粉対策にも！ 撥水効果のある「UVカットパーカ」
「ポケッタブルUVカットパーカ／NANODESIGN」（税込3990円）は、普段使いからスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、いろいろなシーンで頼りになる軽量アウターです。小雨程度の水をはじく撥水加工がされていて、汚れにも強く、今の時期は花粉から身を守るのにも役立ってくれそうです。
UPF50+の紫外線カット効果があり、フードの部分には前つばがついているため、顔まわりのカバー力もアップ。携帯時に便利な収納袋もついていて、ホワイト、グレー、ブラック、ピンク、グリーン、写真のブルーの計6色展開です。
スポーティーなアウターを大人っぽく着たいときには、黒や白などのモノトーンカラーから選ぶとカジュアル度を抑えてくれます。特に春夏シーズンは、写真のようなホワイトがいちおし。顔を明るく見せつつ、どんなカラーにも合わせやすくて万能です。
3. メンズライクでおしゃれに決まる「ハリントンジャケット」
「ハリントンジャケット」（税込6990円）は、ショート丈かつ身幅がゆったりとしたリラックスシルエットで、日常使いにぴったりのジップアップアウター。ラグランスリーブで肩まわりにゆとりがあるため、羽織りやすいデザインです。
ハリントンジャケットとは元々、英国でゴルフジャケットとして開発された歴史を持つアイテム。カジュアルな中に上品さが感じられ、メンズライクなおしゃれが好きな女性にもおすすめです。
カラバリはブラック、写真のベージュ、オリーブの3色展開。裏地がそれぞれ、表地のカラーに合わせたチェック柄になっていて、脱いでもおしゃれなところもうれしいですね。
シンプルなデザインでパンツ、スカートどちらも合わせやすく、テイストを選ばず着まわせます。男女兼用で着られるユニセックス仕様なので、家族やパートナーとシェアしてもいいですね。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)