日清シスコは、「おいしい全粒穀物 オートミールフレーク」「おいしい全粒穀物 オートミールごはん」「おいしい全粒穀物 オートミールロールドオーツ（オートミールの一種で、オーツ麦を蒸して平らにプレスすることで食べやすくしたもの）」を4月6日に発売する。3月17日に行われた新商品発表会では、近年の食物繊維のトレンドや「おいしい全粒穀物」シリーズについて説明した他、タレントの辻希美さん、管理栄養士の関口絢子氏を招き、欧米を中心に注目を集める“ファイバーマキシマム”（食物繊維の摂取量を積極的に増やすこと）を実践し、不足しがちな食物繊維をおいしく、楽しく、簡単に取り入れられる“攻めの繊維”生活を提案した。



日清シスコ マーケティング部 第3グループ ブランドマネージャー 篠原鎮麻氏

「当社が行った調査（WEB調査 n＝2000名 2026年1月）によると、栄養素の重要度は食物繊維がカルシウムに次いで高い比率を示した。また、食物繊維の栄養素等基準値も1日あたり19gから20gに引き上げられた（出典：栄養素等表示基準値（2025））」と、日清シスコ マーケティング部 第3グループ ブランドマネージャー 篠原鎮麻氏。「食物繊維は整腸作用があり、2型糖尿病、がん（乳・胃・大腸）、心筋梗塞、脳卒中の発症リスクの低下との関連が報告されている（出典：厚生省 健康日本21アクション支援システム〜健康づくりサポートネット〜）」と、食物繊維が注目される理由について説明する。「こうした中、欧米を中心に“ファイバーマキシング”が注目を集めている。これは、食物繊維の摂取量を積極的に増やすこと。健康志向が世界的に強まる中、腸内環境の改善や健康の増進を目的としたヘルストレンドとしてTikTokなどのSNSを中心に話題になっている」と、ファイバーマキシングが流行していると解説。「腸活、消化器系の健康、腹持ちのよい食へのニーズの高まりを受けて、パスタ、パン、クラッカー、栄養バーなど食物繊維を付加した商品は多様に増えている」と、今年の新しい腸活の形になるのではないかと注目する。「世界の食物繊維に関する市場規模も2025年は1兆3640億円であったが、2034年には3兆円にまで拡大すると予測されている。日本においても食物繊維の需要は拡大傾向となっていることから、さらなる伸長が期待される」と、食物繊維は世界的に見ても、国内市場においても、フォローの風が吹いていると訴えた。

「しかし、我が国における食物繊維の1日あたりの摂取量は、目安に届いていない」と、栄養素等表示基準値では1日あたり20gを推奨しているのに対し、実際の摂取量は17.7gと下回っているという。「そこで、当社では食物繊維を摂りやすくするために必要なことを調査（WEB調査 n＝2000名 2026年1月）した。その結果、『価格』『おいしさ』『普段の食品から手軽に摂れる事』が高い比率を示した。これを受けて当社では、食物繊維を“手軽な価格で”“おいしく”“普段の食事から”摂取することができる製品を開発した」と、新たなブランドを立ち上げて食物繊維の摂取量を増やしていくと意気込む。「1日あたりの食物繊維の摂取量を増やすべく注目したのが、外皮や胚芽を取り除いていない“全粒粉”。この“全粒粉”を主役とした新ブランドを立ち上げる」と、穀物を活かした商品づくりに取り組んできた同社だからこそ、全粒粉をテーマに新たなブランドを発売するのだ意気込む。



左から：「おいしい全粒穀物 オートミールごはん」「おいしい全粒穀物 オートミールフレーク」「おいしい全粒穀物 オートミールロールドオーツ」

「新ブランド『おいしい全粒粉』は、全粒穀物の自然な美味しさに加えて、食物繊維も手軽に摂取でき、毎日取り入れやすい食品になっている」と、新ブランド「おいしい全粒粉」のブランドコンセプトを発表。「全粒粉とは、外皮、胚芽を取り除いていない穀物のこと。全粒穀物である玄米と精白米を比べると、玄米の食物繊維量は3.0gであるのに対し、精白米は0.5gと玄米に比べて少ない。しかもビタミン類やミネラル等も精白米に比べて多い」と、栄養素が豊富な点も魅力なのだと指摘する。「朝、昼、晩の3食に加えておやつを全粒粉シリーズに置き換えると、1日の食物繊維摂取量は27.1gになる」と、多くの食物繊維を摂取できるのだとか。「『おいしい全粒穀物 オートミールフレーク』は、全粒穀物（オーツ麦、全粒小麦）を、ほどよい甘さとザクザク食感が楽しめるフレークに仕上げた。『おいしい全粒穀物 オートミールごはん』は、全粒穀物（オーツ麦）を米粒型に加工した。ごはんのようなもちもち食感が楽しめ、レンジで簡単に調理できる。『おいしい全粒穀物 オートミールロールドオーツ』は、粒感のある食感と香ばしい風味が特徴。一般的なオートミールと同じく、自由なアレンジを楽しめる」と、4月6日から発売する「おいしい全粒粉」3品について紹介した。「今後も開発の手を緩めることなく、今年秋以降にも新たな商品を上市したい」と、「おいしい全粒粉」による新たな提案を積極的に行っていく考えを示した。



タレントの辻希美さん

そして、タレントの辻希美さん、管理栄養士の関口絢子氏を招き、欧米を中心に注目を集める“ファイバーマキシング”を実践した。食物繊維について辻さんは、「10代の頃から意識していて、なるべく摂取しようと務めていたが、実際にどれだけ摂取できているのかわからないので、今日はしっかり学んで帰りたいと思う」と、食物繊維を摂取しなければいけないことはわかっているが、どれだけ摂取できているのかはわからないという。



管理栄養士の関口絢子氏

関口氏は、「食物繊維は意識しないと摂取できない。そこで、意識的に食物繊維を摂取する考え方として“ファイバーマキシング”が提唱されている。この考え方は腸を育てる取り組みとしても注目を集めている」と、意識しないと食物繊維は摂取しずらい栄養素であることから、積極的に意識する取り組みとして“ファイバーマキシング”が提唱されるようになったという。そこで辻さんから、「食物繊維を効率よく摂取するにはどうしたらよいのか」と関口氏に質問すると、「いつもの食事に全粒穀物を加えるだけで食物繊維を摂取できたり、米のかわりに全粒穀物を食べるなどすると簡単に摂取できる」と、加えたり、置き換えたりするだけで、食物繊維が摂取できると教えてくれた。



左から：「おいしい全粒穀物 オートミールごはん」「おいしい全粒穀物 オートミールフレーク」「おいしい全粒穀物 オートミールロールドオーツ」

辻さんのように、食物繊維を手軽に摂取したいと思っている人に、日清シスコから「おいしい全粒粉」シリーズが発売される。この商品について辻さんは、「忙しい朝にも手軽に摂取できる商品になっているので助かる」と、子育て中の主婦も手軽に食物繊維を摂取できるのではないかと期待する。「『オートミールごはん』は、ごはんのかわりにもなっている。見た目もしっかりした一品という感じになる」と、米と置き換えても違和感を感じることなく食べられるのではないかと語る。関口氏も「『おいしい全粒粉』シリーズは、おいしいだけでなく食感も楽しめる商品になっている」と、味だけでなく食べ応えも満足できる商品だと話していた。



「おいしい全粒穀物」シリーズと試食メニュー

この後、辻さんには「おいしい全粒粉」シリーズを使ったメニューを試食してもらった。「オートミールフレーク」は、「食べ馴染みのなるメニューで、食べ応えもあり、満腹中枢を刺激してくれる」と、忙しい朝食に重宝するメニューだと話していた。「ロコモコ風照り焼きオートミールごはんサンド」は、「見た目もよく、お弁当にも良さそう」と語る。「オートミールロールドオーツクッキー」は、「母がよく作ってくれていたクッキーの味がする」と、懐かしさも感じる味わいだとか。



左奥から時計回り：「ロコモコ風照り焼きオートミールごはんサンド」「オートミールロールドオーツサラダ」「オートミールフレーク」「鮭と大葉の混ぜオートミールごはん」「オートミールロールドオーツクッキー」

「オートミールロールドオーツサラダ」は、「食べ応えのあるサラダなので、メイン料理としても良さそう。サラダにかけるだけなので調理も簡単」と、手軽で満足感も得られるメニューであると絶賛していた。「鮭と大葉の混ぜオートミールごはん」は、「ごはんよりもこちらのメニューの方が食物繊維を多く摂ることができるのならば、こちらのメニューに置き換えたい」と、ごはんと遜色のない美味しさになっていると述べていた。



「オートミールフレーク」を試食する辻希美さん

では、辻さんはどのくらいの食物繊維を摂取できているのだろうか。1日に必要な食物繊維はレタス何個分かを問われた際、「3個分」と回答した辻さん。しかし、1日6個分のレタスを食べる必要があると教えられると、「そこまで食物繊維を摂取できていなかったと思う」と、摂取しなければいけない食物繊維の量の多さに驚きを隠せない様子。「これからは家族のことも考えて、『おいしい全粒粉』シリーズを活用しながら、食物繊維を摂取していきたい」と、「おいしい全粒粉」シリーズを取り入れながら、食物繊維を積極的に補っていきたいと話していた。



左から：「おいしい全粒穀物」シリーズをPRする、日清シスコ マーケティング部 第3グループ ブランドマネージャー 篠原鎮麻氏、辻希美さん、管理栄養士の関口絢子氏

［小売価格］ノンプリントプライス

［発売日］4月6日（月）

日清シスコ＝https://www.nissin.com/jp/company/about/nissincisco