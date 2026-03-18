地球に厳しく／絶望ライン工 独身獄中記 第65回
『絶望ライン工 独身獄中記』を読む
昨今叫ばれる地球規模での気候変動。
20XX年、地上はこの世の地獄と化す。
「マーク、そっちは？」
海面上昇により地表の70％が海の底に沈んだ。
「ダメだ、やられてる。ここは放棄しよう」
都市部では天変地異が吹き荒れ、天災により人口は激減。
(赤ん坊の泣き声)
「女の子だ……ほら、僕らの子だよメアリー」
人々は地下へ逃げ込み、いつ来るともわからぬ最後の日に怯えて暮らすしかなかった。
地球に優しく。
その言葉が、世界の理を変えてしまう。
絵画にペンキをぶちまけ、道路に座り込んで喚き散らす。
「これは必要なことなの！ みんな目を覚まして！」
気候変動少女と呼ばれる現代のジャンヌ・ダルクは海を渡って呼びかける。
二酸化炭素を出すんじゃあない、人間どもは呼吸をやめろ。
「呼吸をやめて！この星を救うにはそれしかない」
すべての航空機を爆破せよ。動物食うな、差別がどうだ、俺は角川に入るぞ。
あれから20年。状況は悪くなる一方だった。
「これが最後の種籾。もし来年の春があるなら--」
相変わらず台風は来るし地震もある。トンカツはいつも旨く、オッサンは角川に凸る。
人々は初めて気が付く。自らの過ちに。
「このデータは……ああなんてこった」
緊迫する世界情勢、荒れ果てた大地を支配するのは混沌か。
「今すぐ国防省に繋いでくれ！もう時間がないんだ」
それとも小さな希望か。
「俺たちは地球に甘すぎたんだ」
(この辺からエアロスミスが流れ始める)
これは、真実の「愛の」物語--。
「このアマ、口答えするんじゃあねえ。張り倒すぜ」
この星の未来は、たった一人の男に託された。
「大統領、本当に彼が世界を救うとお考えで--？」
人類の存続をかけた惑星規模のドメスティック・バイオレンス。
「パチンコに行ってくらぁ」
壮絶な地球DVが今、始まる。
日本語字幕：芦田奈律予