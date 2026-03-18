元乃木坂46中村麗乃＆阪口珠美、同期OGが卒業後共演でグループ時代を語る「同い年と聞いた時はビックリ」
元乃木坂46で俳優・モデルとして活動する中村麗乃が17日、ニコニコチャンネル＋で配信された『阪口珠美の「たまみのとなりの席」』（マイナビニュース制作）に出演。乃木坂46メンバーとの共演は、乃木坂46卒業後初となった。
【写真】乃木坂46卒業後初共演をはたした中村麗乃＆阪口珠美と
阪口がゲストとともにトークを繰り広げ、今後の活動の幅を広げるためさまざまなことにチャレンジしていく同番組。今回の放送では、中村と阪口がたわいもないトークで盛り上がる場面も見られた。
乃木坂46の3期生として同期にあたる2人。互いの第一印象について聞かれると、中村は阪口を「クールな人だと思っていた」と振り返った。中村は「最終審査の大きな楽屋でヘアメイクをしてもらう時、一人でずっと佇（たたず）んでいたんです。同い年と聞いた時はビックリしました」と当時を回顧。これに阪口は「若く見られたくなかった」と笑いながら明かした。
一方、阪口は中村について「目がクリックリで、スタイルも良くて、お人形さんみたい。フワフワしている子なのかなと思った」と当時の印象を語る。これに中村も「確かにあの日はポケポケしていたかも」と笑顔を見せた。
また、現在の印象について阪口は「フワフワしているけど、決めるところは決める。かっこいい瞬間が多い」と中村を称賛。一方の中村は阪口について「めっちゃ真面目。仕事も切り替えてやるし、遅刻もしないし、提出物も少し早めに終わらせる」と語りつつ、「真面目だけど、ギャル」とユーモアを交えて明かした。
放送後、SNSでは2人の共演に多くの反響が寄せられ、視聴者からは「たまちゃん、麗乃ちゃんかわいい〜」「このゆるゆる感よき〜」「2人ともゆるゆるふわふわでかわいい」など、2人の柔らかな雰囲気を称賛する声が続出。さらに「乃木坂のこういうところが好きなんだ！」といったコメントも見られ、同期ならではの自然体なやり取りに多くのファンが癒やされたようだ。
【写真】乃木坂46卒業後初共演をはたした中村麗乃＆阪口珠美と
阪口がゲストとともにトークを繰り広げ、今後の活動の幅を広げるためさまざまなことにチャレンジしていく同番組。今回の放送では、中村と阪口がたわいもないトークで盛り上がる場面も見られた。
一方、阪口は中村について「目がクリックリで、スタイルも良くて、お人形さんみたい。フワフワしている子なのかなと思った」と当時の印象を語る。これに中村も「確かにあの日はポケポケしていたかも」と笑顔を見せた。
また、現在の印象について阪口は「フワフワしているけど、決めるところは決める。かっこいい瞬間が多い」と中村を称賛。一方の中村は阪口について「めっちゃ真面目。仕事も切り替えてやるし、遅刻もしないし、提出物も少し早めに終わらせる」と語りつつ、「真面目だけど、ギャル」とユーモアを交えて明かした。
放送後、SNSでは2人の共演に多くの反響が寄せられ、視聴者からは「たまちゃん、麗乃ちゃんかわいい〜」「このゆるゆる感よき〜」「2人ともゆるゆるふわふわでかわいい」など、2人の柔らかな雰囲気を称賛する声が続出。さらに「乃木坂のこういうところが好きなんだ！」といったコメントも見られ、同期ならではの自然体なやり取りに多くのファンが癒やされたようだ。